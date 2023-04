Prostor před nádražím v Břeclavi zezelená, projekt museli předělávat

Na obnovu přednádražního prostoru je už vydané stavební povolení a začít by se mohlo příští rok. „Předpokládáme zařazení stavby do rozpočtu na léta 2024 a 2025,“ potvrdil místostarosta Břeclavi Jakub Matuška (Mladí a Neklidní).

O tom, jak má místo před prvorepublikovou nádražní budovou vypadat, se vedou diskuse jak ve vedení radnice, tak i mezi občany už několik let. Ve hře bylo dokonce úplné zrušení parkovacích míst, i když se na nádraží přestěhovaly některé břeclavské úřady.

To však zvedlo na začátku roku 2020 v opozici a mezi Břeclavany obrovskou vlnu nevole. Kvůli stížnostem z každé strany se projekt přepracoval a stavba se oddálila.

Nynější verzi projektu vypracoval architekt David Kotek z ostravského Projekt studia, který se může chlubit například opravou přednádražního prostoru v Ostravě.

Hlavní změnou oproti prvotnímu kritizovanému návrhu jsou ona parkovací místa. Vedení města si vzalo k srdci názory téměř poloviny dotazovaných občanů, kteří v městské anketě uvedli, že k nádraží přijíždí nejčastěji autem. A počet parkovacích míst se dokonce zvýšil o dvanáct.

Nový prostor před nádražím by tak měl vypadat skoro až idylicky. Hodně stromů a zeleně, možnost posezení a odpočinku, plno míst nejen pro auta, ale i kola. Zároveň by se vizuálně otevřel i prostor do přilehlého městského parku novou cestou kolem kaple, která by přivedla návštěvníky až k druhé kapli.

Socha může připomenout parostrojní železnici

Otázkou ovšem zůstává, kde získat potřebné peníze. „Projekt má být financován vícezdrojově, jednak z rozpočtu města, programu IROP, ale i z menších dotačních programů,“ sdělil Matuška.

O podporu zkusí požádat i kraj. O tom, kolik bude celá obnova stát, budou mít na radnici jasno v polovině letošního roku.

Hlavní dominantou nového prostoru by měla být socha s železniční tematikou. Z Břeclavi do Brna totiž v roce 1839 vedla první parostrojní železnice v Česku a celkově byla Břeclav vždy významným dopravním uzlem v souvislosti se spojením na Vídeň. I na to, jak má socha vypadat, se v Břeclavi momentálně ptají svých občanů.

„Snad vyjde ta lokomotiva. Břeclav je, byla a bude železniční město. První parní lokomotiva od Stephensona by byla super,“ napsal na Facebooku Ondřej Berka.

Socha by měla být reprezentativní pro celé město i turisty, kteří do Břeclavi přijedou na výlet.