Břeclavské koupaliště je za zenitem, oživit jej má závratných 420 milionů

Jako první má na řadu přijít krytý bazén. „Vedle toho plaveckého by měl vzniknout další v relaxační části. Počítá se s vnitřním toboganem, vodními hříbky, vířivým bazénem a dalšími atrakcemi,“ shrnuje místostarosta Richard Zemánek (KDU-ČSL) a dodává, že horní část se zaměří na wellness a saunování.

Druhou fází je pak venkovní část areálu. Bazény budou nerezové, doplní je nové skluzavky a herní prvky. Rekonstrukcí projdou také šatny i gastrostánky a dělníci přistaví parkovací místa.

Do konce září radnice slibuje připravenou projektovou dokumentaci. To, jak s ní město naloží, bude až na novém zastupitelstvu, které vzejde z komunálních voleb.

A nejde jen o tahák do kampaně? Vedení Břeclavi to odmítá, dobře si prý uvědomuje, že 420 milionů je obří balík peněz. „Městský rozpočet nemá na to, aby rekonstrukci zafinancoval. Budeme hledat další zdroje,“ nastiňuje místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní).

Spoléhá přitom na Národní sportovní agenturu, ale i na dotace do energetiky. Na koupališti se totiž počítá se zřízením mnoha technologických vychytávek, jež přinesou úspory. Mimo jiné se stavbou trafostanice, aby mohlo provoz koupaliště pohánět levnější vysoké napětí, fotovoltaickými panely na střechách i kogenerační jednotkou. To vše má přinést roční úsporu 2,5 milionu.

Každopádně ze strany města je stejně potřeba minimálně stomilionový balík. Pro srovnání, letos má Břeclav v plánu dát do rozvojových investic přes 146 milionů.