První peníze na opravy po tornádu. Havlíček slíbil vinařům plné kompenzace

Klempíř Jaroslav Helešic z Hrušek, jemuž tornádo minulý týden ze čtvrtka na pátek odneslo střechu, je prvním úspěšným žadatelem o státní dotaci na opravu zničeného majetku. Týden po řádění živlů nad jižní Moravou má k dispozici požadovaných 226 tisíc korun.



Podnikatelů, kteří stejně jako on potřebují co nejrychleji peníze na zahájení likvidace škod, jsou odhadem stovky. Ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) jim dnes osobně slíbil, že je budou dostávat bez průtahů. Společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) byl dnes na Hodonínsku a Břeclavsku na inspekční cestě v místech, kde se 24. června prohnalo tornádo.

„Jsou tady naši lidi, pomáhají s vyplňováním žádostí. Pokud všechno souhlasí, podnikatelé mohou okamžitě čerpat zálohu. Vyúčtují ji potom do února příštího roku. Jedná se o první částku do výše jednoho milionu. Nárok na ni mají ti, kteří byli pojištění, i ti bez pojistky,“ uvedl během cesty do zasažené oblasti Havlíček.



Společně s premiérem Andrejem Babišem navštívil Lužice, Moravskou Novou Ves, Mikulčice a Hodonín, včetně lokality Pánov. „Lidé jsou tu frustrovaní, dopadá to na ně postupně. Je to naprosto pochopitelné. Napřed byli rádi, že si zachránili životy. Potom je povzbudí pomoc okolí a dobrovolníků, tohle nadšení bude ale opadat. Logicky pak budou potřebovat jednu jedinou věc, a to jsou peníze,“ dodal Havlíček na konci vládní návštěvy.

Místním živnostníkům společně s premiérem Babišem prezentoval formu podpory. Vedle milionu korun první podpory má vláda nachystán ještě dotační program na obnovu nemovitostí do výše 35 milionů korun a možnost bezúročného úvěru do výše 45 milionů korun.



Vinaři sčítají dvojí ztráty

V Mikulčicích se Babiš s Havlíčkem sešli se zástupci tamních vinařů. Ti odhadují bezprostřední škody na vinicích na 15 milionů korun, počítají ale s tím, že na dalších až 40 milionů korun se vyšplhají ztráty během příštích tří až čtyř let, než se jim podaří jejich vinice obnovit do stavu před tornádem. Nyní bude většinu z nich potřeba kompletně zlikvidovat.

„Škody jsou enormní. Vinařství a zemědělská výroba nejsou o tom, že se postaví dům, ale předává se z generace na generaci. Na úseku 26 kilometrů jsou zničené nejen vinice a sady, ale kompletní zeleň,“ uvedl vinař Jakub Bartoník, který se schůzky s předsedou vlády zúčastnil.

On sám odhaduje škody na svých vinohradech, technice, výrobních linkách i zázemí na sedm milionů korun. „Pojištění máme, ale této výše nedosahuje,“ podotkl Bartoník.

Vinařům se dostalo ujištění, že dostanou náhradu ve stoprocentní výši. Na vinice i stroje na jejich údržbu budou určeny dotace ministerstva zemědělství.

Rozjela se poslední zavřená trať

Ze 130 tisíc domácností, které po tornádu zůstaly bez elektřiny, zůstává nepřipojených míst podle premiéra Babiše méně než tisíc. „Je velká šance, že příští týden už budou všechna místa napojena alespoň na provizorní vedení,“ odhadl Babiš.

Domácností bez plynu zůstávalo v pátek v celém zasaženém regionu osmdesát tři.

Už v noci na pátek se pak rozjela také poslední z čtyřiadvaceti uzavřených železničních tratí, a to trať mezi Břeclaví a Hodonínem. „Zatím zde jezdí pouze dálkové spoje, tedy ty, které objednává stát. Kraj rozhodl zatím nespouštět lokální provoz. Pokud mám informaci, tak by ho měl pustit hned po prodlouženém víkendu, tedy ve středu,“ uvedl Havlíček.

Zasažení nebudou platit penále

Jen v Hruškách přijal dnes, v první den platnosti, mobilní tým úředníků Státního fondu podpory investic 50 žádostí o dotaci na obnovu bydlení z programu Živel.



Ten je určen pro obyvatele oblastí zasažených tornádem, jedná se o dotace a zvýhodněné úvěry na obnovu bydlení. Program Živel připravilo ministerstvo pro místní rozvoj se Státním fondem podpory investic, který bude žádosti přijímat.

Lidé budou moci získat dotaci zmíněné až dva miliony korun a další tři miliony formou zvýhodněného úvěru. Peníze jsou určeny na opravu, výstavbu nebo pořízení jiné nemovitosti. V případě nové výstavby mají lidé nárok na zálohovou dotaci půl milionu korun. Žádosti v místě živelní pohromy pomohou vyplnit mobilní týmy úředníků.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) dnes rozhodla, že zaměstnavatelé a živnostníci z poničených obcí na jihu Moravy nebudou muset při zpoždění placení sociálního pojištění od června do listopadu platit penále. Podmínkou je, že odvody uhradí do konce roku. Odpuštění odvodů podle Maláčové zákon neumožňuje.

„Je to rozhodnutí ministryně práce a sociálních věcí. Dostávali jsme dotazy na odpuštění záloh na sociální pojištění. To ale nelze bez změny zákona. Zároveň zákon neumožňuje, abychom selektivně vybranému okruhu zálohy prominuli,“ řekla Maláčová. Podle ní odpuštění penále tedy znamená možnost odložení placení odvodů do konce roku.