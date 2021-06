Škody po tornádu: desítky miliard. Pojišťovny zaplatí, říká Schillerová

Tornádo na Moravě Sledovat další díly na iDNES.tv

„Jsem přesvědčený o tom, že domů se bude bourat více. Jedna věc je, co řekne statik, tedy že to je nebezpečné a musí se zbourat ze statického hlediska, ale potom samozřejmě lidé ten barák vidí, ze statického hlediska, ale oni sami se mohou rozhodnout, že ho raději zbourají a postaví celý. To bude podle mě řada případů, protože to je to levnější a rychlejší,“ řekl Grolich.

„Demolice poničených domů nemohly začít, protože se čeká na pojišťovny. Máte odhad, kdy by pojišťovny mohly ty problémy nejvíce poničených domů vyřešit. Někteří lidé domy začali demolovat živelně, což je problém hlavně z hlediska bezpečí a částečně i formální, protože ty budovy, které budou označeny jako že opravdu ohrožují zdraví dalších lidí, jsme schopni rozhodnout i bez stavebního úřadu, že hasiči to musí zbourat, ale nejde to tak všechno,“ dodal.

Tornádo na Moravě Sledovat další díly na iDNES.tv

Hejtman uvedl jako příklad veřejného majetku zničenou střední školu v Hodoníně, na níž je škoda ve stovkách milionů korun. Veřejný majetek podle něj zahrnuje majetek obcí, kraje, ale také například elektrifikaci. Elektrické dráty jsou poškozené. „Škody na soukromém majetku budou mnohonásobně vyšší,“ zdůraznil Grolich.



Hejtman řekl, že vláda bude částku na poškozený majetek žádat u Státního evropského fondu solidarit. „Podle pravidel tam částka pro kraj musí být vyšší než 11,6 miliardy korun a my potvrzujeme, že tato výše určitě nastane. My těch 12 miliard přeskočíme. Přesné vyčíslení ale ještě nemáme,“ uvedl Grolich.

Do majetku kraje nebo obcí patří například školy, domovy seniorů, nemocnice, ale také obytné domy a podobně. Například v Hodoníně bouřka poničila krajský domov seniorů.

Pojišťovny Schillerovou ujistili, že pomůžou

Jihomoravský kraj dostane 20 milionů, o které hejtman podle Schillerové zažádá. V kraji je vyhlášený nouzový stav a podle ministryně není pochyb, že vláda jeho prodloužení podpoří, protože 30 dnů objektivně nemůže stačit, řekla. Podle ní lidem v zasažené oblasti pomohou i pojišťovny.

„Nejhlavnější hráči na trhu potvrdili, že na situaci pojistky dopadají. Je to natolik specifická událost, že ji pojišťovny budou pokrývat. Vytvořily mobilní týmy, působí v regionech a dokonce budou poskytovat 50 procent pojistné částky předem. Stejně tak Českou bankovní asociace poskytne celou řadu úlev,“ řekla v Otázkách Václava Moravce Alena Schillerová.