Babiš: Jižní Morava by mohla dostat z EU na škody po tornádu až 11,6 miliard

Pane premiére, už máte přesnější informace kolik lidí je zraněných a kolik tragédii nepřežilo?

Já jsem v kontaktu s lidmi z vlády a ze záchranných složek. Mám informaci, že bohužel počet obětí stoupl na pět. Jsou tam i další zranění. Definitivní číslo ještě nemáme. Údajně bylo poničeno dva tisíce domů. Škody jsou obrovské, je to absolutní katastrofa. Před odletem jsem mluvil s paní Schillerovou, která mě čeká v Česku na letišti, že je to tam jako po válce.

Mluvíte o obrovských škodách. V Bruselu jste zmiňoval „stovky milionů“. Už máte konkrétnější částku?

My jsme nyní řešili hlavně žádost o pomoc přes fond solidarity EU, který má rozpočet ročně miliardu až miliardu tři sta milionů euro. Nárok čerpat mají ty členské státy, pokud škody způsobené katastrofou jsou alespoň 1,5 procenta HDP dotčeného regionu, nebo 0,6 procenta HDP členského státu, což v případě Jihomoravského kraje je 11,6 miliardy korun. Žádost České republiky o konkrétní podporu obnovy zasažených území posoudí Komise a předloží návrh na částku, kterou lze poskytnou rozhodnutím Evropské radě a parlamentu.

Mluvil jsem s hejtmanem, aby se snažili co nejrychleji vyčíslit škody, i když to bude složité. Musíme ale jednat co nejrychleji. Já bych byl rád, abychom to v pondělí na vládě odsouhlasili a aby to ministerstvo financí hned podalo. Já jsem komunikoval se zástupci hasičů ohledně materiální pomoci v rámci EU. Tam jsme již dostali několik nabídek. Rakousko a Slovensko už nám pomohlo, chorvatský a maďarský premiér se mnou komunikovali. Všichni se ptají, zda potřebujeme nějakou pomoc z hlediska záchranářů, ale naše složky řekly, že nic takového zatím nepotřebují. Takže nyní jde o tu finanční pomoc ze strany Evropské unie.

Za jak dlouho po odsouhlasení by Česká republika mohla peníze z fondu EU získat?

Škody je nutné vyčíslit do 12 týdnů. Pak se rozhoduje v řádu týdnů, takže je to poměrně rychlé.

V noci jste nevyloučil mimořádné jednání vlády kvůli případnému uvolnění peněz pro postižené obce. Máte už nějaké informace o tom, že byste museli zasednout?

Ministři pracují. My nemusíme sedět u stolu. Během celé pandemie jsme jako vláda komunikovali přes video. Mě čeká paní Schillerová (rozhovor vznikal před tím, než premiér dorazil na místo katastrofy, pozn. red.), ostatní ministři připravují různé nabídky pomoci. Komunikujeme, takže je to vlastně jako kdybychom měli vládu kontinuálně.

Hned po mém přistání v Brně se vláda narychlo propojila přes videokonferenci, aby Správa státních hmotných rezerv mohla začít okamžitě bezplatně poskytovat pohonné hmoty a případně další hmotné rezervy pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému, ale i armády na postižených územích. A samozřejmě jde i o pomoc z pohotovostních zásob a zásob pro humanitární pomoc podle potřeb kraje, případně postižených obcí.

Vraťme se ke čtvrtku. Od koho jste se dozvěděl o tom, co se děje v České republice?

Mně volal pan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje. Následně jsem se to dozvěděl i ze sítí. Hejtman se na mě obrátil, já jsem hned poté začal kontaktovat náčelníka generálního štábu, kontaktoval jsem šéfa hasičů Rybu. Potom ministry. Snažil jsem se je propojovat. Paní Schillerová se hned vydala na místo. Takže jsem se to dozvěděl víceméně ve stejný okamžik, kdy mi volal hejtman, který poté vyhlásil nouzový stav.

Kvůli počasí se vracíte do České republiky až nyní. Nemrzí vás to?

To mě určitě mrzí, já jsem chtěl odletět hned. Pilot řekl, že to není možné, nemohl letět kvůli počasí. Myšlenkami jsem byl ale celý čas na jižní Moravě, ty záběry jsou otřesné.

Ve čtvrtek jste požádal paní Schillerovou, aby byla k dispozici. Proč jste v tomto ohledu neoslovil svého prvního místopředsedu Jana Hamáčka, který je ministrem vnitra a má pod sebou bezpečnostní složky?

Já jsem s ním mluvil. On je ten, který má na starosti hasiče a policii, takže jsme byli v kontaktu. Požádal jsem paní Schillerovou zejména z finančních důvodů, protože ona má k dispozici rozpočet, má i relativně vysoké kompetence, aby to zkrátka taky řešila. Na místě byli tři ministři, ti nejvýznamnější z hlediska pomoci. Ale řešili to i další, například Dostálová a Havlíček. Už v pondělí tak třeba spustíme program na obnovu obydlí po živelné pohromě. Lidé mohou získat dotace až do výše 2 milionů korun s možností navýšení o zvýhodněný jednoprocentní úvěr až do výše dalších 3 milionů korun.