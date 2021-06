Maláčová u zkázy a Jurečka v traktoru. Kdy sebeprezentace bolí a kdy sluší

Přírodní katastrofa na Moravě vzbudila v Česku vlnu solidarity, na kterou se napojili i politici. O to důrazněji, o co více se blíží země volbám do Sněmovny. Vybírají si k tomu různé cesty. Kolektivně jako strany, nebo prostřednictvím osobní sebeprezentace. Někdy je volba šťastná, někdy spíše nešťastná. Ať posoudí čtenáři.