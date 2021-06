Přijel traktorem, bydlí v ubytovně. Je to horší než povodně, říká Jurečka

Valník zapřažený za zeleným traktorem je naplněný k prasknutí haldou rozbitých tašek. Je neděle po šesté ráno a v ulicích Moravské Nové Vsi pracuje na odklízení trosek domů pobořených tornádem pár lidí. Za volantem traktoru politik a předseda lidovců Marian Jurečka.

„Když jsem to viděl, koupil jsem ještě stavební materiál jako latě a prkna, skočil do traktoru a za dvě a půl hodiny jsem tu byl,“ vypráví reportérům MF DNES, když vyklápí první fůru na improvizovaný mezisklad suti. Přesněji na haldy cihel, tašek a latí na poli mezi vesnicemi Moravská Nová Ves a Hrušky. „Pamatuji si povodně v roce 2013 u nás na Přerovsku, ale tohle je nesrovnatelně větší katastrofa,“ dodává.



V traktoru s ním sedí jeho syn, ve vsi pomáhají od pátku a budou zhruba do úterý nebo jak bude potřeba. První večer se vrátili autem domů, další noci už strávili na zdejší provizorní ubytovně. „Vzal jsem na sebe montérky a šel,“ ukazuje na šedivé kalhoty.

Traktor, kterým přijel z Přerovska rychlostí 42 kilometrů v hodině, tu také dost pomůže. Vpředu má vidle se zavírací horní částí, kterými může odvážet popadané stromy, do vsi dovezl i malý bagřík, kterým suť nakládá. „Všechno se teď vozí sem na skládku, ta se ještě obrovsky rozšíří a v budoucnu se to tu bude nějak třídit nebo drtit. To se teď neřeší,“ popisuje jeden z hasičů z Krnova, kteří tu pomáhají.

Od čtvrtečního večera už ze silnic z vesnic zmizely tašky, kterých tu byly mnohacentimetrové nánosy. Většina domů už má na střechách plachty přibité latěmi, aby do už tak zdevastovaných domů ještě neteklo.



Uprostřed obcí jsou sklady pomoci – čistících prostředků, lopat, palet s pitím, plachet a dalších věcí. Vesnice celé noci hlídají policisté, každý, kdo do nich míří, musí uvést důvod. Tím je v podstatě jen pomoc, z jiných důvodů sem policisté nikoho nevpouštějí. Tedy třeba ti, kteří jen chtějí zkázu vidět na vlastní oči, se do obcí nedostanou. Na střechách několika domů vlají české vlajky na znak odhodlání lidí domy znovu postavit.