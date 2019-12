Skauti dovezli z Vídně betlémské světlo, za týden poputuje do celé země

20:10 , aktualizováno 20:10

Skauti v sobotu přivezli do Česka takzvané betlémské světlo. Cestovali s ním z Vídně do Brna vlakem a v neděli je oficiálně předají do brněnské katedrály svatého Petra a Pavla na Petrově. Příští týden v sobotu je rozvezou postupně 63 vlaky po celé republice.