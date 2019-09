Evropské televize k nám jezdí objevovat nové seriály, říká šéfka festivalu

Které hvězdy do Brna přijedou?

Z českých herců přijede Lenka Krobotová, Zuzana Stivínová, Ester Geislerová nebo Jiří Mádl. Mám velkou radost ze silné mezinárodní účasti snímků. V Brně dokonce uvedeme norské seriály ještě dřív, než je uvidí tamní diváci. Takovým je třeba seriál Dvojče (Twin) s Kristoferem Hivju, známým ze Hry o trůny. Za seriál přijede čtyřčlenná delegace včetně nejvyššího šéfa norské televizní dramatiky Ivara Kohna. V porotě zasedne mimo jiné třeba také šéfka televizní sekce slavného festivalu Berlinale.

Loni diváci na festivalu v premiéře viděli první dva díly seriálu Most!. Jaké české novinky na ně čekají teď?

U českých seriálů trváme na exkluzivitě. Nepromítáme nic, co by už diváci mohli vidět v televizi. Letošní největší novinkou jsou Zrádci režiséra Viktora Tauše v koprodukci s Českou televizí, což je zároveň naše úvodní projekce. Viktor Tauš přijede do Brna v úterý spolu s dalšími tvůrci, Lenka Krobotová a další herci ze seriálu pak uvedou druhou večerní projekci ve čtvrtek. Premiéru bude mít seriál Bez vědomí Ivana Zachariáše a Ondřeje Gabriela, o tuto projekci je už teď velký zájem. Z kategorie webseriálů promítneme za účasti delegace nový seriál o kyberšikaně režiséra Pavla Soukupa z produkce Mall.TV Marty is dead. A v neposlední řadě skvělý pilotní díl webseriálu Casting. Přestože se natočil už v roce 2015, ještě nikdy se nepromítal. Hrají v něm snad všichni známí čeští herci a zpěváci. Vojta Dyk má velmi speciální roli úchyla a v hlavní roli exceluje Jana Plodková. Dlouho jsem se u ničeho tak nenasmála.

Letošní ročník se zaměří na norskou tvorbu. Znamená to, že Norsko je v seriálech aktuálně na špici?

Norsko se stalo lídrem na evropském seriálovém trhu. Letos byli také čestnými hosty na Berlinale. Zkrátka Norsko jede! Veřejnoprávní televize produkuje kvalitní tvorbu a je konkurenceschopná i vůči gigantovi, jakým je ve Skandinávii velmi oblíbený Netflix. Loni jsme vybrali Dánsko, letos Norsko. Jsou to relativně malé země s kvalitní tvorbou. Ve chvíli, kdy dobře známe několik tamějších lidí, je snazší oslovovat herce a tvůrce, aby k nám přijeli. Zejména pak do města, o kterém předtím nikdy neslyšeli.

Se severskými zeměmi mají lidé často spojené detektivky. Promítnete i je?

Že promítáme jen detektivky, si někteří lidé myslí i podle našeho názvu, ale rychle pochopí, že je to nadsázka. Míra produkce detektivních příběhů ve východní Evropě je vysoká. V programu mezi nejlepšími seriály však nenajdete žádnou klasickou detektivku. Naopak uvedeme parodii na skandinávské detektivky Magnus. Považuji ho za jeden z nejlepších titulů, které na programu máme. Poukazuje na to, že západní Evropa je přesycená temnými příběhy plnými mrtvol, a chce hledat nový způsob vyprávění. Nabídneme i sociální dramata, ale i seriály pro teenagery, které u nás úplně chybí.

Zatímco pilotní ročník se konal v květnu, pro letošek jste zvolili září. Je podzim pro nalákání lidí do kina příznivější?

Květen jsme zkusili a zjistili, že je lepší sezonu otevírat než zavírat. Na jaře se koná více festivalů a lidé jsou za slunečných dnů spíše venku. Podzim navíc vyhovuje i filmovým odborníkům a koneckonců i studentům na začátku semestru.

Festival Killer: 5 tipů Kamily Zlatuškové Dvojče (24. a 29. 9.) norský seriál s hereckou hvězdou Kristoferem Hivju, jehož čeští diváci znají z role Tormunda ve Hře o trůny.

norský seriál s hereckou hvězdou Kristoferem Hivju, jehož čeští diváci znají z role Tormunda ve Hře o trůny. Bez vědomí (27. 9.) nový český špionážní seriál z produkce HBO Europe.

nový český špionážní seriál z produkce HBO Europe. Šťastná to země (24. a 25. 9.) fascinující vyprávění o tom, jak se z chudého Norska stala díky objevu ropy jedna z nejbohatších zemí světa.

fascinující vyprávění o tom, jak se z chudého Norska stala díky objevu ropy jedna z nejbohatších zemí světa. Skam (28. 9.) norský seriálový fenomén, původně určený teenagerům, který nadchl diváky po celém světě.

norský seriálový fenomén, původně určený teenagerům, který nadchl diváky po celém světě. Dvanáct (27. 9.) skvělý belgický thriller o sledovaném soudním procesu s motivy filmu Dvanáct rozhněvaných mužů. Praktické informace



Brněnský festival televizních a online seriálů promítne v termínu 24. až 29. zářína 40 projekcí včetně světových premiér. A to v kině Scala, v Divadle Bolka Polívky a v kině No Art. – Za 460 korun lze koupit Cinepass, který umožní neomezený počet vstupů na promítání po celou dobu 6denního festivalu (studenti a senioři zaplatí 310 korun). – V prodeji jsou i vstupenky za 70 korun na jednotlivá představení, ta tvoří první dva díly určitého seriálu. Více na webu: www.serialkiller.tv

V čem dalším se festival oproti loňsku proměnil?

Především se změnilo vnímání festivalu ze strany profesionálů a televizí. Zatímco první rok byli všichni opatrní, letos už pochybnosti nemají. U nás je hodně filmových přehlídek a my jsme loni byli skutečně první televizní festival. Pořád je to mírně průkopnická činnost pro některé lidi spojená s otázkami, jestli skutečně dává smysl promítat televizní tvorbu v kině. Letos jsme přidali popularizační program se spoustou přednášek v kavárně Trojka – třeba filmový kritik Kamil Fila bude mít přednášku o Černobylu, Luděk Staněk s Milošem Čermákem workshop stand-upů.

Jaký máte letos rozpočet a jak se navýšil oproti loňsku?

Rozpočet se letos navýšil zhruba o milion. Loni byl finanční vklad 5,2 milionu. Letos se nám rozšířily možnosti, kde žádat. Podpořil nás nově Visegrad, norské fondy, filmový fond i ministerstvo kultury, ačkoli tam jsme s odkazem na krátkou historii dostali jen symbolickou částku. Dostali jsme také dary od soukromých dárců.

Loňský ročník přilákal tři tisíce diváků. Vaše předběžné odhady přitom byly až desetkrát vyšší.

Myslím si, že k masovější návštěvnosti se dopracujeme postupně a bude reálná za několik let, v tom si za svými odhady stojím. Ukazujeme kvalitní nové věci a diváci musí postupně zjistit, že nám mohou důvěřovat. Že uvidí něco, co vůbec neznají, ale bude to skvělý příběh. Přesně tak reagovalo publikum loni po všech projekcích. A lidé, kteří u nás za účasti tvůrců viděli premiéru Mostu!, už věděli několik měsíců předem, že půjde o velký hit. Mezi profesionály se to u nás i ve světě rozkřiklo rychle, a proto máme letos skvělé zastoupení právě z řad televizních profesionálů z komerčních i veřejnoprávních televizí. Jedou k nám objevovat tituly pro svoje diváky.

Takže splnil loňský ročník vaše očekávání?

Vzhledem k návštěvnosti zavedených a oblíbených festivalů v Uherském Hradišti nebo Jihlavě si myslím, že jsme začali velmi dobře. To mi potvrdili i šéfové jiných festivalů. Letos je zájem o akreditace i od zahraničních novinářů z celé Evropy. Snažíme se Brno propagovat v zahraničí a věřím, že minimálně všechny evropské televize už vědí, kde Brno leží. (úsměv) Švédská televize dokonce koupila do svého vysílání našeho loňského vítěze – chorvatské drama Strážce hradu.

Můžete prozradit plány na třetí ročník?

Na ten si chystáme Velkou Británii. To bude oříšek, který nám ale zároveň otevře dveře ke světovým hvězdám. Pokud budeme v jednáních úspěšní, zapíšeme se už příští rok na velkou festivalovou mapu Evropy, což je moje přání. Naším partnerem se stal televizní festival v Edinburghu, který teď hostil vedle mnoha profesionálů i taková jména jako Hugh Grant, Hugh Laurie nebo Michael Palin.

Takže v Brně příští rok potkáme tvář známou z britských filmů?

Intenzivně na tom pracujeme, i ve spolupráci s dalšími institucemi a univerzitami, aby někdo takový na festival přijel. Myslím, že jsme schopni zaujmout a pozvat sem známé osobnosti, za nimiž se budou lidé nevěřícně otáčet. Štěstí přeje připraveným. A to my, doufám, jsme.