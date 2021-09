Východoevropské seriály zdárně dohánějí Západ, ukáže festival v Brně

Serial Killer Festival se koná od 21. do 26. září, na festivalové projekce se diváci mohou těšit v Divadle Bolka Polívky a v Divadle na Orlí v Brně.

Vstup je zdarma, nutná je registrace na webu a vyzvednutí Killer Passu, to je možné v obou divadlech.

Do 3. října je možné zdarma zhlédnout seriály ze sekce Fokus: Belgie také na DAFilms.cz.

Vstupenky a další informace na www.serialkiller.tv.