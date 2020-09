Covid vyhnal seriálový festival na internet, opět nabídne exkluzivní kusy

Po dvou ročnících, které nabídly produkci z Dánska a Norska, se letos zaměří na seriály z Velké Británie, konkrétně na britské komediální tvůrkyně a také na fenomén seriálů na motivy skutečných událostí.

„Kvůli covidu rozdělíme britské seriály na dva ročníky. Vyjednáváme o VIP návštěvách až na příští rok, a tím pádem si na rok 2021 chystáme i další konkrétní tituly s těmito osobnostmi spjaté,“ přibližuje ředitelka festivalu Kamila Zlatušková.

Letošní nabídku téměř třiceti titulů si mohou milovníci seriálů vychutnat z pohodlí domova a zdarma. Stačí, když se ode dneška, kdy festival začíná, zaregistrují na webu www.dafilms.cz, a pak až do sobotní půlnoci mohou sledovat všechny uváděné tituly na území České republiky zdarma.

A které seriály Zlatušková letos doporučuje? „Mezi moje best of určitě patří skvělá britská komedie Zpátky do normálu o ženě vracející se po 18 letech ve vězení zpět do rodného maloměsta. Nebo rovněž britský Jed v Salisbury o otravě dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery novičokem,“ vybrala zakladatelka festivalu.

Pořadatelé nerezignovali ani na doprovodný program, který bude v Divadle Husa na provázku.

„Uvidíme, co přinesou následující dny, ale rozhodně bude k vidění spousta doprovodného programu a několik unikátních premiér, které nebude možné z důvodů exkluzivity pouštět online. Jednou je zbrusu nový komediální seriál Terapie sdílením tvůrčího dua Ester a Josefina. A přímo z centrály evropské HBO v Londýně jsme dostali svolení uvést nový satirický seriál o korupci Špinavé prachy,“ zve Zlatušková.

Kdo dorazí na Provázek, může se těšit na herečky Ester Geislerovou a Lenku Krobotovou, režiséra Viktora Tauše, komentátora Roberta Zárubu nebo britského velvyslance, seriálového nadšence a bývalého dlouholetého spolupracovníka prince Charlese sira Nicka Archera.

Všechny festivalové tituly jsou nové a není šance je v českém prostoru vidět jinde. První ročník zahajoval seriál Most! několik měsíců před svým televizním uvedením.