Nekopal jsem za investora, ale za svoji zakázku, odráží radní Znojma kritiku

Opoziční Pro Znojmo má pochybnosti o Kamanově nezávislosti, zda nebude upřednostňovat zájmy developerů před těmi znojemskými.

„Není pochyb, že problematice rozumí, ale vzbuzuje v nás obavy, že může využít svého postavení, aby prosazoval s pořizovatelem územního plánu (tím je městský úřad, konkrétně odbor územního plánování – pozn. red.) i takové změny, které budou značně vyhovovat jeho podnikání v developerství,“ kritizoval zastupitel Jiří Kacetl (Pro Znojmo).

Konkrétně mu vyčítá Kaufland v Jarošově ulici, který vyprojektoval. Jde o roky 2003 až 2005, kdy radnice pod vedením dnes již zesnulého starosty Pavla Balíka prodala za 20 milionů korun obří komplex Žižkových kasáren konsorciu tří firem, které jižní třetinu areálu obratem a s třicetimilionovým ziskem prodaly firmě Intercora z Plzně. Ta pak na tomto místě hned postavila supermarket, jehož hlavním architektem byl právě současný radní Kaman.

„Pochopitelně, že jste kopal za investora, který velmi dobře získal za laciný peníz od tehdejší radnice pozemky, prodal je na trhu a dnes je tam Kaufland, obrovská tragédie novodobého urbanismu města. Tuhle kaňku z vašeho života nikdy nikdo nesmaže,“ vyčítal vystudovaný historik Kacetl na zastupitelstvu Kamanovi. Jenže zatímco historik mluví o rozbití úhledné čtvrti, místní povětšinou vítají, že mají kde nakupovat, hlavně ti bez auta.

Podle Kamana Kacetl „ujel“ a jeho slova ho uráží. „Nekopal jsem za investora, ale za svoji zakázku. Uskupení firem si tohle všechno domluvilo s městem a odprodej pozemku nabídlo investorovi. Já jsem do toho byl vtažen po tom, co to bylo upečeno, a upečené to bylo úplně někde jinde,“ ohradil se s tím, že na prosazování něčeho je „malý pán“ a navíc je od srpna v důchodu.

Koalice se Kamana zastala, že je k tak náročnému úkolu, jako je územní plán, bezpochyby kvalifikován. „Role jeho činnosti se dá jednoduše charakterizovat jako zajištění přenosu informací mezi pořizovatelem a projektantem na straně jedné a zastupiteli na straně druhé,“ přiblížila starostka Ivana Solařová (ANO).

Kaman naopak kritizuje podobu současného územního plánu, kde už nyní ví až o 190 potřebných změnách. „Byl bych rád, aby byl čitelnější a jednodušší nejen pro úředníky,“ nastínil.