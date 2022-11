Z věže ve Znojmě zmizely originály listin, zjistili to po téměř 30 letech

Originální historické listiny z let 1656, 1833, 1890 a 1951 měly být při poslední opravě věže v závěru roku 1993 uloženy do bezpečí archivního depozitáře, pamětní mince a bankovky pak uschovány do muzea. To se však nestalo. Do báně věže se oficiálně vrátily pouze xerokopie.

„Šlendriánem, tolik typickým pro tehdejší radnici, se dokumenty ‚ponechaly po nějakou dobu‘ ještě na úřadě, aby se pak v tichosti ostudně zašantročily. Archiv ani muzeum nedostaly z radnice už nikdy nic z onoho souboru unikátů,“ upozornil historik a opoziční zastupitel Jiří Kacetl (Pro Znojmo), který nedávnou výstavou provázel.

Zjistit viníka půjde těžko, a pokud by šlo o trestný čin, je už promlčený. „Třeba v tom nebyl zlý úmysl krádeže, třeba to byl pouze šlendrián nepořádku a chaosu, který tehdy ve Znojmě panoval,“ poznamenal Kacetl.

Připomněl zároveň, že se jednalo o přelom let 1993 a 1994. „Měnil se ředitel archivu, měnil se ředitel muzea, končila městská rada pod vedením starosty Harta, nastupovalo vedení v čele se starostou Balíkem. Třeba leží originály v nějaké krabici a skříni na radnici a ještě se najdou. Třeba ale ne,“ přemítá Kacetl.

Malou útěchou je, že byly vytvořeny kvalitní kopie všech listin. Historická hodnota autentického dědictví je ale nejspíš ztracena.

Po vystavení budou schránky do konce roku navráceny zpět do báně i s poselstvím pro další pokolení, s hodnotící zprávou shrnující období let 1994 až 2022, fotografiemi, zprávami od znojemských spolků a sdružení.

„Dále budou obsahovat i stavebně historický průzkum a výkresovou dokumentaci věže. Jmenný seznam dárců, kteří přispěli na její rekonstrukci v letošním roce, zde bude mít také své čestné místo,“ doplnila mluvčí Znojma Simona Chmelíková.