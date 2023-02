Dřív spolu ve Znojmě vládly, dnes na sebe ČSSD a ANO vytahují kostlivce

Kromě „trafiky“ a pohádkového odstupného pro zastupitele za SPD Květoslava Svobodu se teď řeší i kauzy minulého vedení radnice, dnešních opozičníků.

Radní Růžena Šalomonová (SPD) pověřená kontrolou hospodaření města poukázala na odstupné zhruba půl milionu korun pro ekonoma Michala Plačka, bývalého vedoucího interního auditu a také zastupitele za ČSSD od roku 2010, kdy znojemskou radnici poprvé ovládla právě sociální demokracie.

Na odstupné má podle zákona právo. Že je tak tučné, je ale dáno tím, že bývalí radní Plačkovo místo zrušili z důvodu nadbytečnosti za účelem zvýšení efektivity práce. Šalomonová tak poukazuje na to, že podle této logiky byl vlastně radnicí dvanáct let placen nadbytečný člověk za zhruba 65 tisíc měsíčně.

Její stranická kolegyně a místostarostka Petra Svedíková Vávrová mluví o velmi nestandardní situaci, kdy Plaček nejprve rezignoval na funkci a následně bylo jeho místo zrušeno pro nadbytečnost. „O účelnosti takového postupu myslím nelze pochybovat. Pokud by se postupovalo standardně, tedy by došlo k dohodě mezi ním a městem, náleželo by mu odstupné ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku. V tomto případě dostal odstupné ve výši sedminásobku,“ poukazuje.

Exstarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo, dříve ČSSD) účelnost odmítá. Odchod Plačka byl prý plánován dlouhodobě na začátek roku 2022, pak začala válka a řešily se jiné věci.

„Snižování počtu pracovních míst jsme měli v dlouhodobém plánu, chtěli jsme zrušit místo vedoucího a nahradit je softwarem, což je naprosto normální věc. Že jsme plánovali další transformaci a digitalizaci, můžu kdykoli dokázat, dělali jsme na ten software vstupní analýzu,“ tvrdí s tím, že Plaček nastupoval za nižší mzdu, která mu ale rostla podle tabulek za odsloužené roky a vzdělání, které si doplňoval. Z úředníků měl nejvyšší akademické vzdělání, titul docenta, a nyní si dodělává profesuru. Kauza se podle Malačky objevila schválně, aby zakryla odměňování Květoslava Svobody.

Jisté je, že aktuální vedení města se s náhradou šéfa auditu za software neztotožnilo a na zmiňovaný post nyní probíhá výběrové řízení.

Analýzy? Jen se to tak jmenovalo

Plaček nebyl jediný, u koho se Šalomonová pozastavila nad odměňováním. Stejně rychle byla ukončena dohoda o provedení práce u Františka Střechy, šéfredaktora Znojemského týdne, který vlastní rodina bývalého místostarosty Jana Groise (ex-ČSSD). Střecha měl za 6 tisíc korun měsíčně provádět pro město mediální analýzy, jenže ty nejsou k nalezení.

„O mediálních výstupech nebo analýzách mi není nic známo. Nevěděl jsem, že má s vedením města uzavřenou podobnou dohodu. Bylo to pro mě překvapení,“ uvedl zastupitel a dříve místostarosta v Malačkově koalici Lukáš David (Pro Znojmo).

Podle Malačky Střecha jen plnil sportovní stránku radničních Znojemských listů texty a fotkami. „Nevím, jak to bylo napsané ve smlouvě, nepodepisoval jsem ji,“ doplnil s tím, že i nová radnice má na plnění sportovní stránky externí pomoc.

„Nebylo to za analýzy, ale za to, co jsem psal do Listů, plus výpomoc, když jsem chodil tam, kam nemohly holky (myšleno redaktorky radničních novin – pozn. red.). Jestli tam byla formulace o mediálních analýzách, tak šlo spíš o nějaké konzultace,“ popsal dvanáctiletou spolupráci.

Představitelé vedení města mají výhrady i k samotnému Znojemskému týdnu. Podle nich se zapojil do opozičního boje a už se ani nesnaží předstírat nestrannost. O novinách, jejichž akcionáři jsou Groisův bratr Oldřich a švagrová Monika Groisová a v minulosti pobíraly statisíce od města za inzerci, MF DNES opakovaně psala. „Bratr je jiná osoba než já, že by měl nějaký vliv, vyvracím,“ tvrdil vždy Oldřich Grois.

Snaží se narušit křehkou koalici, soudí politolog

Podle znojemského politologa Jaromíra Příkazského je výše popsané pokračováním povolebního příběhu, kdy ve Znojmě vznikla koalice za účelem odstranění systému, který tam existoval poslední dekádu a byl spjatý se sociálními demokraty.

„Tento proces s sebou logicky nese určité kontroverze a problémy a současná radniční koalice s tím musí počítat,“ míní.

Nové vedení si podle něj samo zadělalo na problémy křehkou koaliční většinou jednoho hlasu. „Stačí přesvědčit, zviklat či zkompromitovat jediného koaličního zastupitele a většinová koalice přestane existovat,“ podotýká politolog.