Období temna ve Znojmě končí, hlásá lídryně ANO kritizovaná za koalici s SPD

Nechci SPD ve vedení města, říká Malačka Hnutí Naše Znojmo stávajícího starosty Jakuba Malačky skončilo ve volbách druhé, ale šanci dostat se znovu ke kormidlu zatím nezískalo. Přitom místostarosta Jan Grois oznámil odchod ze starostova zastupitelského klubu, aby tak odblokoval situaci a umožnil vznik demokratické koalice bez SPD. Memorandum o koaliční spolupráci už je ale podepsané. Dá se podle vás ještě zvrátit?

To je otázka na paní Solařovou z ANO, které vyhrálo volby a já mu pogratuloval. Vítěz určuje další postup. Já bych se sešel se všemi subjekty, které se dostaly do zastupitelstva, jako v Brně paní Vaňková, a postupně se s nimi bavil. Nás, co jsme skončili druzí na pásce, ani náš trojblok (koaliční Naše Znojmo, SPOLU, Pro Znojmo), ANO k jednání nepozvalo. Od začátku jednají s SPD. Mě to mrzí. Zastupitel Znojmáků Jiří Padalík řekl, že koalice s SPD je nepředstavitelná, a rezignoval. Další možná budou následovat. Tak budou odcházet zastupitelé, dokud se nenajde někdo, komu koalice s SPD nevadí. Přijde mi zvláštní, že pro ANO to nebyla poslední, ale primární varianta. Nebyla chyba, že jste šli do jednání v bloku koaličních stran?

Před volbami jsme byli standardní političtí soupeři. Naše programy jsou dost podobné, rozjeli jsme celou řadu projektů, za kterými je neuvěřitelné množství společné práce, a proto bychom ji chtěli společně dotáhnout. To chce asi každá koalice. Ale nezavírali jste si zkrátka jednáním v bloku dveře sami?

V tom já žádné zavření dveří nevidím, pokud by s námi jednalo ANO odděleně, tak bychom stejně prosazovali ten stejný program. Od začátku říkám, že máme blok 14 zastupitelů, kteří vesměs přemýšlí stejně, vesměs chceme vést město podobným směrem, stojí za námi společné projekty a pojďme jednat. Ale my k tomu stolu ani nebyli pozvaní. U něj nám ANO mohlo říct, že chce jednat samostatně. Zpátky k už podepsanému memorandu. Vy tedy podobu koalice berete ještě jako otevřenou?

To je správná otázka, ale na špatného člověka. My jsme od skončení voleb připraveni k jednání. Ale vítězné ANO musí říct, pojďme si poprvé sednout a otevřít otázku programových průniků. Vím, že byl problematický kolega Jan Grois. Ten, aby odblokoval situaci, ze zastupitelského klubu Naše Znojmo odešel a nás (zmíněný trojblok) už není čtrnáct, ale třináct. I tak to je aktuálně nejsilnější hlas v zastupitelstvu. Spolu s ANO by to byl silný mandát. Nečekají nás lehké časy kvůli energiím a inflaci, a než se přehlasovávat o jediný hlas, tak mi přijde lepší zkusit aspoň jednou sednout si ke stolu spolu a pobavit se. Vy osobně vnímáte koalici s SPD jako problematickou?

Rozhodně. Neumím si představit, jak by to reálně fungovalo. Strana, která chce odejít z EU, a my – jako v případě staré školy v Louckém klášteře – opravujeme z dotací. Určitá část Znojmáků, ti, co jsou ze strany Svobodných, zase o dotacích říkají, že jsou špatné a narušují trh. Tak z čeho budeme rekonstruovat? SPD nepovažuji za plně demokratickou stranu, nechci, aby stála ve vedení druhého největšího města na jižní Moravě. Sice deklarovali, že dají ideové věci bokem, ale nedají. Znám to sám, jak jsem dostával od lidí naloženo za to, co dělá ČSSD v Praze, a cítil jsem za to zodpovědnost. A proto jsem od ní odešel. Vidíte na výsledku voleb něco pozitivního?

(dlouze přemýšlí) Mám radost, že jsme skončili druzí z jedenácti. Z týmu kolem sebe. Ale spíš mám z voleb mrzení. Nevztahuju to k výsledku, ten je, jaký je, ale že skoro 60 procent lidí nepřišlo k volbám a je jim nejspíš jedno, jak se má vést město. Budete hlasitou opozicí?

S tím problém nemám, když do ní půjdeme. Někdy byli kolegové proti z principu, i když neměli argumenty. To dělat nebudu. Pokud přijde kvalitní návrh, podpořím ho.