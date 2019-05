Partička KKRD dobývá i jeviště, jejich hře dominuje nekorektní humor

Sovětšti vědci varujou že prej do 50 let skape komplet hmyz takže nastane kolaps přirody což je sice blby ale vemte to z druhé strany, aspoň už nebude hrozit že si ze zábavy v Třebíču přivezeš domašov trenky plný agresivních muněk nebo že vyválíš koc na Kraváku v tůjách a za metr zjistiš že ti nestojí caban pač máš jednak boreliozu ču... ale hlavně u pr... přisátý klíště velky jak tenisák kery ti z něho potají vysálo dvě petflašky krve, no ale aji přes tyhlety drobny pozitiva se není nic moc co radovat, pač aji kdyby v roce 2070 fakt zakápl poslední kus hmyzu na planetě tak většina borců v Brně bude mít stejně doma dál nasáčkovanou línou veš.