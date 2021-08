Facebook zrušil účet svérázů z Brna. Brblat nepřestaneme, vzkazují KKRD Boys

Další „bichla“ ponese podtitul Pravidla komunity Důsledně anonymní KKRD Boys poskytli iDNES.cz ke zrušení facebookové stránky e-mailový rozhovor ve svém typickém stylu. Upozornili vás z Facebooku předem a odůvodnili proč? Za nějaký konkrétní příspěvek? Napred sme si mysleli, že takzvany Pravidla komunity facebooku jsme porušili tim že se v posledni story objevi dvanackrat výraz dročit, šestkrát anál a jednou vyhřezlej cojk, ale pak nam v paluši odevřel augle Žana Kolarik, že tyhle vyrazy otroci co na Filipinach kontrolujou nezávadnost textů na českym facebooku ve slovnikách nemaji a že za nitky nejspiš tahajou lokální černoprdelnici, pač se jim pravdepodobne nelíbil náš traktát o panu Dukovi, přednim českym homosexuálovi. Překvapilo vás to, nebo jste s tím počítali vzhledem ke stylu, jakým na FB píšete? Tak když deš v Bohunicách na schuzu vlastniku jednotek tak tě taky prekvapi, kolik na prvni pohled sympatickejch lidi z baraku kery clovek denodenne potka ve vytahu je uplnech debilu, když se začne jednat o zatepleni baraku nebo řešit kdo se zase vyblil u schránek, ne každej na fejsbuku chápe ironii nebo složitějši souvěti a navíc lidi sou dneska hodně citlivi na svoje práva a snesou mnohem míň než dřív, z nějakyho důvodu už prostě Slovákovi nemůžeš říct že je umouněnej australopitekus i když je to řečeno s láskou, takovej dotčenej čobolák se už nezasměje jak dřiv ale začne kňučet a zběsile nahlašovat že porušujeme zminěny Pravidla komunity, jak kdyby Slováci byli nějaká komunita, dyť Slovák není národnost ale povolání, něco jak dispečer, prostě ne moc kvalifikovany cosi Zálohujete si příspěvky, nebo jste o „všechno" přišli? Všechno pali kotě, ale co je horši a nikoho to nezajima je že sme přišli aji komplit o čisla na koc co sme meli ve zprávách, takže diky panu Zakrberkovi teď nemame koho dročit. Píšou vám přímo lidi, že se jim třeba postup FB nelíbí? Podporují vás? tak určitě, treba když vyšla story ZOO BAKALA tak nam psal jakejsi ostravak kterej se zázrakem někde namanul k internetu, že nám přijede vysypat rejče jen co zjisti kde bydlime takže ten si asi ted nekde ve stinu u Radegastu spokojene mne bedlu, jinak ale máme velmi pozitivni odezvu, takže už jen čekame, že se lidi každym okamžikem semknou a udělaji peticu podobně jako když narod chtěl aby pustili z kameňa pana Kajinka nebo když se lidi skládali na jiný národní památky, Karluv most nebo tenkrát když cajzlum blaflo divadlo od vajglu Mělo zrušení facebookového účtu nějaký vliv na váš e-shop? Pokles, nebo nárůst objednávek? Tak tady ještě čekáme jaky čisla vypadnou z investičniho odboru kde situacu momentalne do podrobna vyhodnocuje náš největší expert na finance Kchorli, bohužel ale už teď je jasny, že bez FB fanoušku nenasněží dostatek krupice aby bylo možny pokrčovat v rozjetejch projektech jako je kazdorocni charitativni akca pro Ligu vozičkařů nebo celoročni podpora skomírajících brnenskych bincaren, lidi si to neuvědomujou ale je možny že některy kurviska třeba Žaneta nebo Klaudie kery byly zvykly na pravidelnej měsični přijem z naší strany si ted budou muset ponizene nechat zaměstnat někde v kanclu u počítača jak uplny nuly ☹ Jak budete reagovat? Máte plán, jak získat zpátky 70 tisíc sledujících, třeba i na jiné platformě, než je Facebook? V techto hodinach už náš vyjednavací tým v sestavě Pat, Uzlina a Donk pod vedenim Jaroslava H. všichni vyzbrojeni brusem, čurama a smotanejma ručníkama, sedi v letadle směr Manila s cilem prošetřit vzniklou situacu primo v centrále Facebooku, v utery by melo zasedat predsednictvo KKRD a poradit se jak postupovat dal, jinak lze stale čist nebo objednat audiomaterial nebo knihy na kkrdboys.cz, pokud nám teda nezamachlujou aji web a nebudem se muset uchýlit do ilegality a šířit naše svobodný názory na společnost a koc v podobě samizdatu Stáli byste vůbec o to vracet se na Facebook? Tak určitě, to bysme ale neradi sdělovali přes media dokud nezasedne předsednictvo, vše nasledně sděli náš mluvči Xičko alias Tisíc slov, pasr kterej mektá dokonce rychleji než Kydla když mu to v sobotu kolem oběda šlápne na Chatě smrti, každopádně těch variant je víc, napadlo nás že bysme se místo Facebooku uchýlili na Tinder, bylo by přijemny mit pěkně napřímo nakontaktovanych 70 000 kund Chystáte další knihu? Tady bysme se vyjadřili podobně jako soudruh tatiček Babiš, my nikdy nepřestanem brblat srance o liti a dročeni, nech si tu všeci zapametajú, takže timto oznamujeme že další, v pořadí pátá bichla vyjde na podzim 2021 pod titulem KKRD Boys V.: Kula & Brus aneb Pravidla komunity