Zastavte zabíjení našich dětí, žádaly při pochodu Brnem ukrajinské matky

Účastníci akce se sešli na Dominikánském náměstí, vidět byly ukrajinské vlajky i modro-žluté oblečení či anglicky psaný nápis „Zastavte zabíjení našich dětí“. Poklidný pochod prošel přes Zámečnickou ulici, náměstí Svobody přes Joštovu a Českou a zpět na Náměstí Svobody a Dominikánské náměstí.

„Je hned několik důvodů, proč to pořádáme. Válka pokračuje a my chceme, aby se pořád pamatovalo na to, že stejně jako na začátku, tak i nyní bere spoustu životů, a to i našich dětí,“ řekla Dudašová.

Podporu Ukrajině a účastníkům akce na místě vyjádřila i primátorka Brna Markéta Vaňková. „Jsem také matka, mám dvě děti a dovedu si představit, co vy teď prožíváte, jaký strach máte o své muže, o svoji rodinu, o svůj domov o svoji zem. Moc bych si přála, aby ta hrůza, která teď probíhá ve vaší zemi, co nejdříve skončila, aby vy všichni, kteří jste přišli do Česka hledat ochranu, abyste se mohli vrátit zpět do svých domovů,“ uvedla v proslovu k účastníkům Vaňková.

K nim promluvila i konzulka Ukrajiny v Brně Anna Proško. „Na Ukrajině rukama okupantů umírají naše děti. A také umírají ženy a umírají i muži, kteří jsou také něčími dětmi a nechávají svoje matky samotné,“ připomněla konzulka.

Stejný pochod se podle organizátorů nekoná jen v Brně, ale i v dalších evropských městech. „My jsme se k této akci tímto připojili,“ doplnila Dudašová.