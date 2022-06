Přijdeme ještě o mnoho životů a končetin. Ukrajina očekává nárůst amputací

„Ve své mysli už je zpět se svými kamarády,“ říká specialistka na protetiku Viktoria Olichová, zatímco v rehabilitačním centru ve Lvově sleduje pětadvacetiletého Vladislava Tkačenka při seznamování se s novou umělou končetinou. Mladík doufá, že se co nejdříve vrátí na bojiště.

O levou nohu přišel druhého dne invaze. Roztrhala mu ji dělostřelecká střepina, která mu také rozřízla pravé stehno a zanechala po sobě síť jizev. Tkačenko se nyní smiřuje s tím, že přivyknutí protéze bude trvat déle, než očekával. „Myslel jsem, že přijdu a za jeden až dva měsíce se znovu zapojím do boje. Ale teď vidím, že to bude dlouhý proces,“ uvedl.

Tělo po amputaci potřebuje čas na zotavení. Místo, kde byla končetina odňata, v měsících po zranění mění tvar i velikost. Tkačenko patří k první vlně amputovaných ve válce s Ruskem a ukrajinští lékaři se obávají, že počet případů v následujících týdnech strmě naroste. Tato očekávání podnítila mezinárodní úsilí o zaslání protéz, kterých je na Ukrajině nedostatek.

Po amputaci už jsou stovky až tisíce lidí

„Lidí po amputacích už je několik set, možná tisíce. Čísla jsou děsivá. Ztratíme v této válce ještě mnohem více životů a mnohem více končetin,“ říká Nagender Parašár, majitel protetického podniku v Kyjevě.

Parašár v 90. letech přišel na Ukrajinu z Indie studovat informatiku a už zůstal. Postupně se soustředil na obchod s protézami. Dnes dodává nejen takzvaná pahýlová lůžka pro umělé končetiny vyrobené v zahraničí, ale v metropoli vyrábí i vlastní komponenty, včetně hydraulických kolen.

Ukrajinci se na protetiku zaměřili po začátku války s Ruskem v roce 2014, v jejímž důsledku amputací přibylo. Konflikt na Donbasu podle Parašára mnohé podnítil, aby vyhledali školení ve specializovaných institucích po celém světě.

„Výroba protéz je ale drahá a ukrajinská vláda, která financuje zdravotní péči v zemi, má potíže udržet s náklady krok. Někteří výrobci v důsledku toho zkrachovali,“ řekl listu The New York Times Parašár, jenž podle svých slov stále čeká na platby. Přesto se rozhodl rozšířit výrobu a přešel z dvousměnného provozu na třísměnný.

Ukrajině se zajištěním protéz pomáhají i zahraniční dobrovolníci. Patří k nim také Antonina Kumková, Kanaďanka narozená na Ukrajině, která po roce 2014 založila projekt Ukrajinská protetická asistence. Ten propojuje ukrajinské lékaře se specialisty z celého světa.

Kumková rovněž apeluje na zahraniční výrobce protetiky, aby přispěli. „Nechceme peníze na posílání pacientů do zahraničí. Potřebujeme, aby výrobci darovali součástky. Tady už to pak zvládnou ukrajinští odborníci. Stojí to méně peněz a pro pacienta je to lepší,“ uvedla.

Chybějící noha není v 21. století nic, míní voják



Na novou protézu netrpělivě čeká také Daviti Sulejmanišvili z ukrajinského pluku Azov, jenž přišel o levou nohou pod kolenem 20. března při bojích o Mariupol. „Výbuch mě odhodil několik metrů, zasáhl mě šrapnel a spadla na mě zeď. Když jsem se postavil, necítil jsem nohu,“ řekl agentuře AFP.

„Noha ale není nic. Jsme ve 21. století a můžete dostat dobrou protézu a dál žít a sloužit. Mnoho chlapů ve válce má protézy a jsou v první linii,“ říká Sulejmanišvili, jenž měl minulou středu na klinice v Kyjevě první konzultaci s odborníky, kteří ho vybaví novou končetinou.

Asi tucet specialistů v místní dílně vyrábí protetické končetiny, zatímco lékaři v ordinacích zvažují, co bude pro každého z pacientů vhodné.

„Ještě před čtrnácti dny jsme tu neměli téměř žádné pacienty z řad vojáků, ale nyní jich přijíždí spousta. Dříve nebyli připraveni, protože potřebovali ošetřit zranění dalších částí těla,“ říká šéf kliniky Oleksandr Stecenko.

Podle Stecenka je na Ukrajině momentálně asi třicítka zařízení, která vyrábějí protézy. Jeho vlastní klinika jich běžně vyrobí kolem 300 ročně. „Bohužel nedokážeme zrychlit výrobu. Každá protéza je ušitá na míru tak, aby vyhovovala zranění a potřebám každého pacienta,“ konstatoval.

