Lidé stále využívají předplatné koupené před dvěma lety, může za to covid

„Naši zákazníci využívají ke vstupům na městská sportoviště čipové hodinky s předplaceným kreditem. Již druhou sezonu se potýkáme s nižší návštěvností, která se odráží v delších intervalech dobíjení hodinek nebo v dobíjení menších částek,“ potvrzuje Michaela Dittrichová, mluvčí společnosti Starez – Sport, která provozuje velkou část brněnských sportovišť.

Podle ní lidé stále ještě využívají kredit, který si dobili před covidem. Sportovat tak tedy chodí za peníze, které utratili téměř před dvěma lety.

V loňském roce si hodinky koupily téměř čtyři tisíce lidí, což vůbec není špatné číslo. Je to dokonce víc než v roce 2020. „Nedosahujeme však úrovně nabíjení z doby před covidem,“ uvedla Dittrichová s tím, že pokles návštěvnosti se pak promítá do snížení výnosů sportovišť.

Ve fitness prodali jedinou roční permanentku

Podobné je to i s fitness centry. „Celoroční permanentku jsem prodal jen jednu,“ posteskl si provozovatel Arnold’s gymu v Mikulově Richard Stacha. „Sem tam někdo přijde pro dvacetivstupovou permanentku, a to jim víceméně garantuji téměř neomezenou životnost. Nejvíce si však lidé kupují deset vstupů, protože nevědí, co bude,“ krčí rameny.

Zhruba třiceti- až čtyřicetiprocentní pokles zájmu o permanentky ve srovnání s předcovidovým obdobím zaznamenali i ve Fitness3000 v Brně. „Lidé nevědí, jak to bude zítra. Prodáváme málo. Ale už se to přece jen trochu zlepšuje,“ dívá se do dalších dní s nadějí pracovnice posilovny.

Vláda totiž k 10. únoru ruší povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělaném covidu-19 pro využívání služeb, vstup do restaurací a na kulturní, sportovní a další akce.

Faktem je, že covid změnil chování lidí, málokdo si kupuje lístky s delším časovým předstihem. Rozhodují se spontánně podle aktuální epidemické situace, vládních opatření i podle svého zdravotního stavu.

Platí to například i u Národního divadla Brno. „Bohužel dva roky pandemie dopadly nejvíce právě na abonenty,“ říká ředitel divadla Martin Glaser. „Ti si od nás s plnou důvěrou zakoupili dopředu balíčky vstupenek na představení, která jsme nemohli odehrát,“ podotýká.

Abonenti si letos připlatí

Divadlo se snažilo zvolit strategii, která je vůči divákům maximálně vstřícná, a za neodehraná představení vracelo peníze. „Proto je úbytek abonentů jen zhruba dvacet procent, což pokládám v této době za velký úspěch,“ dodává Glaser s tím, že většinu návštěvníků u nich ale tvoří diváci takzvaně na volnou kasu nebo hromadné objednávky.

V divadle už připravují předplatné pro sezonu 2022/2023 a věří, že se ji už tentokrát podaří odehrát bez větších komplikací. „Do cen se už ale bohužel propíše mimořádný nárůst cen všech vstupů. I tak ale bude předplatné spolu s včasným nákupem nejvýhodnějším způsobem, jak vidět představení našeho divadla,“ uvádí ředitel.

Předplatné zakoupené ještě před covidem stále utrácejí abonenti v Městském divadle Brno. „Pořád ještě dohráváme představení, která měli lidé zakoupena na minulou sezonu. Jen je to všechno s ročním zpožděním,“ podotýká mluvčí divadla Kateřina Vižďová.

Právě abonenti v nedávné době podle ní divadlo podrželi. „Prodlužovali si své roční abonentky jako podporu divadlu. Bylo to velmi milé. Brali jsme to jako projev důvěry, že představení skutečně odehrajeme,“ potěšilo Vižďovou, podle níž se divadlo zavázalo všechna představení předplatitelům odehrát, i když třeba s ročním zpožděním.

Úbytku předplatitelů zatím úspěšně vzdoruje brněnská zoo. Za loňský rok si tady lidé koupili 350 permanentek všeho druhu. To je číslo srovnatelné s rokem předchozím.