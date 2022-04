Na hradech a zámcích očekávají návrat turistů i přes zdražení vstupného

Návštěvníci parku u slavkovského zámku loni v létě lezli na sochy, fotili si na nich selfie nebo o ně opírali kola. Párkrát dokonce utrhli i jejich části. Zástupci města proto loni pohrozili, že vzácný barokní soubor padesátky soch od Giovanniho Giulianiho a Ignáce Lengelachera, který se v posledních letech restauruje, ukryje do lapidária. Na konci léta pak vyzkoušeli, zda bude na drzé turisty platit ostraha. A zabralo to. „Ostraha parku, která lidi upozorňuje, aby sochy neničili, a řeší prohřešky, se osvědčila. Takže bude pokračovat i letos. Chceme navíc instalovat kamery, ale to ještě nějakou dobu potrvá,“ uvedla mluvčí města Veronika Slámová s tím, že každopádně není nutné opravené sochy přesouvat. Město jejich ochranu zkusí podchytit i při velkých akcích, kdy si park pronajímají pořadatelé. Jejich povinností by tak podle Slámové bylo zajistit i ostrahu soch. Letos budou všechny sochy opravené, zbývá posledních pět. „Cíl je nechat je venku, jsme rádi, že v parku můžou zůstat,“ řekla mluvčí.