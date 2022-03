Vranovský kastelán vysvobozoval předměty z depozitáře, teď předává klíče

„Strašně těžko se to ale měří, na památkovém objektu nikdy není hotovo. Ani pan Janíček (kastelán, jenž byl na vranovském zámku 45 let, pozn. red.) určitě neodcházel s tímto pocitem. To je osud každého zámku. Památková péče je zkrátka soustavná, kontinuální, nekonečná,“ vysvětluje.

Za jeho éry došlo na náročnou rekonstrukci střech prakticky celého areálu zámku, sám ji označuje za nejnáročnější tamní stavební obnovu za mnoho desetiletí. Když byla u konce, mohl popřemýšlet o nabídce, která přišla z Národního památkového ústavu (NPÚ) a kvůli níž odchází – stane se vedoucím oddělení prezentace, instalací a expozic na Územní památkové správě NPÚ v Kroměříži.

„To je disciplína, která mě vždycky bavila a zajímala. Cítím, že má profesní specializace se nejvíc zaměřuje právě na tyto věci,“ líčí Ryšavý.

Ve Vranově se každý rok snažil alespoň jeden předmět ze zámeckých sbírek restaurovat, což se podařilo. Ať už nábytkové soupravy, klavír nebo pastel.

„Z depozitáře jsme vytáhli na dva tisíce položek, které nikdy návštěvníci neměli možnost vidět a mají i přímou souvislost s Vranovem. Nejvíc se jich objevilo na druhé prohlídkové trase, která pojednává o rodinách Mniszků a Stadnických (polská hrabata byla majiteli zámku, pozn. red.), jde i o předměty osobně dotýkané. Třeba postel Heleny Mniszkové, ve které velmi pravděpodobně na Vranově zemřela, nebo paraván a tašku, jež osobně vyšívala,“ jmenuje kastelán.

U každého předmětu je podle něj lepší, když je „vysvobozen“ a návštěvník ho má možnost vidět, než když je držen v depozitáři. Díky tomu lidem více přiblížili reálný život, jaký se kdysi na zámku vedl.

Téhož chce Radek Ryšavý docílit i ve své nové funkci. „Mým cílem je prohlídkové trasy zvelebit tak, aby návštěvník získal reálnou představu, jak se na památkových objektech žilo. Chci akcentovat zajímavé osudy každé té rodiny. To, co jsem dělal už na Vranově, mám teď možnost realizovat i na dalších objektech na Moravě,“ těší se.

Stejně jako kdysi v jeho případě bylo na pozici vranovského kastelána vypsáno interní výběrové řízení – tedy jen v rámci NPÚ. „Předpokládaný termín jmenování do funkce kastelána zámku Vranov nad Dyjí je 1. června,“ přiblížila mluvčí NPÚ Klára Veberová.

Samotné stěhování bude pro Ryšavého hračka, jak sám se smíchem říká, je putovní typ a cestuje nalehko.

„Ale neberu to jako definitivní odchod z Vranova. Samozřejmě v pozici kastelána ano, ale nepochybně se sem budu vracet třeba na inventury kulturního mobiliáře, takže kontakt s Vranovem neztratím, jen sem budu jezdit v jiné pozici. V pozici člověka, který vytváří prohlídkové trasy na celé Moravě a zároveň pečuje o sbírkové fondy uložené v depozitářích,“ uzavírá.