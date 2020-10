Sochař Kristek kvůli sporům odvezl z obce svou sochu a nahradil ji lejnem

Svár spočíval v tom, že plastiku věnovanou Vranovu obklopilo dětské hřiště. Podle Kristka tím bylo jeho dílo ze 60. let degradováno, protože po něm šplhaly děti, což způsobilo oděrky.

Obec jeho verzi odmítla s tím, že jde o poškození stářím a povětrnostními vlivy, načež Kristkovi nabídla, ať si sochu odveze.

A ten to nyní skutečně udělal. „Do poslední chvíle jsem ještě čekal, že se toto prapodivné zastupitelstvo Vranova nad Dyjí umoudří a vyjde vstříc mnou nabídnutému řešení, totiž vysázet mezi sochou a dětským hřištěm živý plot. Prý kdo by se o ty keře staral. Nečekal jsem tedy dále na milosti této infantilní společnosti a sochu jsem odvezl,“ vysvětlil MF DNES Kristek.

Poté podle jeho slov usoudila svatá Jinoféfa Dyjská, že nadělí Vranovákům dar, který si zaslouží. „Ten však za dva a půl dne záhadně zmizel,“ sdělil Kristek.

Zatímco o odvezení sochy zdejší starosta věděl, protože o něm Kristek informoval dopisem, instalace hnědého, údajně polystyrenového lejna ho překvapila.

„Na radu právníka jsme to odstranili. Teoreticky bychom mohli Kristka žalovat za přestupek z důvodu znehodnocení veřejného prostranství, ale nebudeme se v tom rýpat. Pro mě je to tímto uzavřené. Akorát mi přijde zbytečné, že se věhlasný umělec snížil k takovému kroku,“ poznamenal vranovský starosta Lubomír Vedra (Vranováci Vranovu).

Po soše ještě zůstal uprostřed hřiště hnědý přístřešek rovněž z Kristkovy dílny. Obec jej však zaplatila a je tak v jejím majetku.

„Dáme ho pryč a odstraníme i betony, které tam zůstaly. Prozatím se to zatravní a dám k diskusi na zastupitelstvu, co na to místo instalovat. Moje představa je tam zasadit strom nebo umístit lavičku. Chodí sem nejen místní, ale i hodně lidí z okolních penzionů nebo cyklisté, je odtud krásný výhled na zámek,“ odhaluje starosta.

Kristek se odstranění sochy Dyje – Osud stromu dlouho bránil, protože byla součástí podyjské glyptotéky, což je výtvarně-filozofická trasa se sochařskými zastaveními procházející třemi státy. A kde je jeho výtvor teď?

„Nyní jsem vázán nějakou dobou k mlčenlivosti, a proto mohu jen sdělit, že socha je na utajeném místě, kde bude po padesáti letech restaurována, což si již zaslouží. Poté bude mít významné místo, což si také zaslouží, a čtenář bude určitě zavčas informován,“ uzavřel Kristek.