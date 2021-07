Na zámku obnoví fíkovnu i jeskyni, návrat o sto let má okouzlit snoubence

Velkolepá obnova zahrady za bezmála 160 milionů korun právě začíná.

Dočká se jí jak zámecká zahrada, tak zahradnictví na opačné straně zámku, které je jediným zpřístupněným zámeckým zahradnictvím. Stavební část se bude týkat sloupů zastřešené empírové kolonády, ale i ohradních a opěrných zdí.

V plánu je postavit kopii původní novogotické koroptvárny nad zahradnictvím. Opravovat se bude i umělá jeskyně, takzvaná grotta, ale i skleníky nebo pojízdná střecha fíkovny.

„Je to skutečně unikátní technická památka. Střecha na kolejnicích se v létě vytáhla na svah nad fíkovnou, aby měly fíky přirozené sluníčko. Na podzim se střecha zatáhla, fíkovna se zateplila balíky slámy, a když hodně mrzlo, ještě se fíkům přitápělo v topeništi. To vše chceme obnovit. Už máme vypěstované i fíky,“ prozrazuje kastelánka lysického zámku Martina Rudolfová.

V rámci rozsáhlého projektu se bude stavět i nová vodárna nebo podzemní nádrže na jímání vody, aby jí měli zahradníci dostatek k zalévání toho, co se bude do zahrady sázet. A málo toho nebude. Do zahrady přibudou nové stromy, keře i květiny. Postupovat se bude přesně podle dochovaných dokladů toho, jak zahrada dříve vypadala.

Vrátí se také sochy

„Máme poměrně bohatou ikonografii. Vedle plánů a náčrtků jsou to například i účty zahradníků, kteří zaznamenávali, co přesně se nakupovalo. Díky tomu můžeme dát zahradu do podoby, jakou měla koncem 19. století a počátkem 20. století,“ podotýká kastelánka s tím, že součástí zahrady bude i voliéra či plátěný přístřešek, tak jak to kdysi skutečně bylo.

Na co se Rudolfová osobně velmi těší, je restaurování soch.



„V současnosti může návštěvník v zámecké zahradě vidět zhruba jednu pětinu někdejší sochařské výzdoby. Zbytek bychom rádi restaurovali, eventuálně zhotovili kopie. Myslím, že po obnově zahrady nám tu určitě přibude svatebních obřadů,“ říká s úsměvem kastelánka, která věří, že zahrada ve své budoucí podobě snoubence okouzlí.

Práce by měly trvat dva a půl roku, stavební část by měla být náročná. A nejen proto, že některé zdi jsou už ve velmi špatném stavu. Komplikovat ji bude třeba i to, že zahrada je terasovitá. „Horní terasa není dostupná pro těžkou mechanizaci, takže nám tu bude nějakou dobu dokonce stát jeřáb,“ doplňuje kastelánka.

Bez zajímavosti není ani to, že zámek na projekt nezískal žádnou evropskou dotaci, ale financuje jej přímo ministerstvo kultury. Peníze na něj našlo ve stejném balíku, z jakého se opravovalo třeba Národní divadlo nebo Národní muzeum.