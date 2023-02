V Brně na výstavišti plánují v kulatém pavilonu Z vybudovat muzeum MHD

Právě ikonický kulatý stánek postavený v roce 1959 v zadní části areálu – ale viditelný z mnoha směrů – není v posledních letech tak hojně využívaný jako v minulosti. Ostatně i na Mezinárodním strojírenském veletrhu loni na podzim zůstal prázdný. Podle generálního ředitele Veletrhů Brno Tomáše Moravce to odpovídá i jeho stáří. „Od té doby, co stojí pavilon P, je větší zájem právě o něj na úkor zetka,“ vysvětluje šéf městské společnosti.

Celý rok sice uvnitř není „mrtvo“, potenciál má však mnohem vyšší. Nedávno se tak objevila myšlenka využít 24 tisíc metrů čtverečních užitné plochy, svého času největší výstavní prostor v Československu, jako muzeum brněnské MHD. Moravec si takový účel dokáže představit. „Kéž by se našlo celoroční kompletní využití,“ přeje si.

S nápadem na zřízení expozice podle svých slov přišel radní Petr Kratochvíl (ODS), jenž má ve vedení Brna na starosti jak dopravu, tak právě městské firmy. Dobře proto ví, v jaké kondici jsou veletrhy, i jak jsou jednotlivé pavilony poptávané či vůbec využitelné. „Věřím, že muzeum vozidel by mohlo být atraktivní. O akce dopravního podniku, jako byla třeba streetparty, je vždy velký zájem,“ podotýká.

Navíc podobná expozice v Brně nyní ani neexistuje. Technické muzeum má sice depozitář historických vozidel v Líšni, jenže ten je dostupný jen za velmi omezených podmínek po předchozí domluvě. O víkendu tam lidé nemůžou zavítat vůbec.

Dopravní podnik proto dlouhodobě plánuje muzeum pro své historické vozy v brněnských Husovicích. Drahé energie a investiční priority v jiných oblastech však odsunuly myšlenku na vedlejší kolej.

Do roka a do dne, věří šéf dopravního podniku

Když se tak objevil nápad s expozicí na výstavišti, přijal jej generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek s nadšením. „Je to naprosto ideální prostor,“ líčí natěšeně s tím, že v zetku nejsou ani potřeba zásadní stavební úpravy.

Historické autobusy a trolejbusy tam zkrátka zamíří velkými dveřmi. Nereálné není ani přivedení kolejí do pavilonu, když kousek od něj stojí pisárecká vozovna, odkud by tramvaje lehce najely.

Vcelku ambiciózně Havránek říká, že by se „do roka a do dne“ mohlo muzeum otevřít návštěvníkům. „Pokud to radní podpoří, může být hotovo rychle a levně,“ míní.

A právě příští týden brněnští radní projednají materiál týkající se možného muzea v pavilonu. Rozhodnou o zadání studie, která by prověřila, zda se taková proměna výstavní haly skutečně vyplatí. Z vyjádření jednotlivých stran už teď vyplývá, že žádný zádrhel nestojí v cestě.

Ostatně ani opoziční zastupitelka a členka dozorčí rady Veletrhů Brno Monika Lukášová Spilková (Piráti) není proti vytvoření stálé expozice MHD. „Je to určitě lepší varianta než prodej pavilonu,“ naráží Spilková na neustálé debaty a úvahy nad rozprodejem některých nemovitostí v areálu výstaviště.

Už před třemi lety se totiž veletrhy za 45 milionů zbavily pavilonu UMPRUM, který odkoupila úklidová firma Olman. A dlouhodobě se řeší také prodej nedalekého Králíkova divadla. „Občas se nějaký zájemce ozve,“ sdělil předseda představenstva Veletrhů Brno Tomáš Kratochvíl (ČSSD) k tomu, jaká je aktuální budoucnost tohoto objektu.

Z prázdné budovy sídlo jiné městské firmy

Jiná městská firma, Starez-Sport, už před časem projevila zájem o nevyužívanou menší administrativní budovu poblíž zastávky Křížkovského.

„Jako jediná městská společnost dosud nemáme své vlastní sídlo. Provozujeme čtrnáct sportovních areálů, máme 175 pracovníků, ale zaměstnanci ředitelství jsou rozmístění částečně v našich objektech, částečně v pronájmu. To je nepraktické z časové a administrativní stránky, i z hlediska finančních nákladů,“ vysvětluje mluvčí Starezu Michaela Dittrichová.

Firma už má aktuálně zpracovaný projekt na opravu památkově chráněného objektu. Rekonstrukce by mohla začít příští rok.

Podle radního Kratochvíla probíhá kontrola všech prostor, které mají k dispozici jednotlivé městské společnosti, aby zbytečně neplatily za využití ploch soukromníkovi, když jiná sesterská firma může nabídnout totéž. „Například i ve velké výškové administrativní budově u výstaviště je spousta volných prostor,“ dodal s tím, že o jejím prodeji však neuvažují.