Chovatelům na výstavě v Brně někdo poranil býky, aktivisté se nařčení brání

Na případ upozornilo v úterý ráno MF DNES vedení veletrhu. Chovatelé u býků odhalili následky napadení už v sobotu, když u jednoho z nich pozorovali neobvyklé chování.

Býka na výstaviště dopravili v pátek kolem jedenácté hodiny večer a následně ho ošetřovatelé ustájili. V sobotu okolo osmé hodiny ráno bylo zvíře malátné. Chovatelé pak na jeho těle našli dva vpichy, z pravé strany v místech lopatky a z levé ve slabinách.

„Provedli to nějakou silnou jehlou a s největší pravděpodobností mu byla vpíchnuta i nějaká látka, kvůli které byl ospalý a mohl tak být diskvalifikovaný z výstavy. Býk v průběhu dopoledne krvácel, ale naštěstí se rána podařila ošetřit. Bylo to pro něj velmi bolestivé a nenechal si na to moc sahat,“ popsal majitel černého býka Jan Zuzánek.

„Na břiše navíc mohli napíchnout velmi důležité tepny. Neříkám, že by zvíře umřelo, ale mohlo by mít pak vážné následky,“ dodala zástupkyně svazu chovatelů masného skotu Alena Birovaš.

Druhý býk byl také zraněný, obě zvířata tak museli z veletrhu odvézt.

Tím však potíže chovatelů neskončily. Kromě poraněných býků jim někdo přes noc posprejoval auta. „Měli jsme tady kolegy ze Srbska, které jsme jeli vyzvednout. Potom jsem nechal auto na parkovišti před Quality Hotel Brno a šli jsme si společně prohlédnout chovy. Když jsem se vrátil, tak jsem měl na autě nastříkanou zkratku ALF,“ uvedl předseda Českého svazu chovatelů masného skotu Václav Junqwirth.

Posprejované auto na brněnském výstavišti

Fronta za osvobození zvířat (ALF) však tvrdí, že v Brně její členové nebyli a o nikoho z nich se tedy nejednalo. „Velmi pochybujeme, že jakýkoliv prozvířecí aktivista nebo milovník zvířat bude dělat cokoliv, co by zvířeti ublížilo. Nápis mohl nastříkat kdokoliv, neoznačovali bychom to za podpis,“ uvedla k incidentu organizace.

„My se o vystavovaná zvířata staráme, měníme jim každou hodinu vodu a seno“

Student veterinářství na vyšší odborné škole PRIGO Vít Sléžka, který celou situaci s pobodaným skotem a posprejovanými auty sleduje, se domnívá, že by za případem mohli stát aktivisté z organizace na osvobození zvířat Zvířata nejíme. Chovatelé viděli jednu ženu, která si v průběhu výstavy natáčela, jak vedou býky na řetězech. Když se jí zeptali, pro koho natáčí, nechtěla odpovědět. Na instagramovém profilu nazvaném Zvířata nejíme následně bylo video s býky zveřejněno.

Děkujeme všem, kdo jste dnes dorazili na protest proti zotročování zvířat před brněnské výstaviště. Upozorňovat na věznění, zneužívání a zabíjení zvířat má smysl! Veganství je jediný způsob, jak nepodporovat násilí na zvířatech✌️



Veganství je jediný způsob, jak nepodporovat násilí na zvířatech✌️



„Cílem je vyvolat v chovatelích paniku, aby výstaviště přišlo o možnost vidět hospodářská zvířata. Po tom pobodání se v každém pavilonu začalo říkat něco jiného. U koní se rozhlásilo, že nám krávy hned uhynou, u myslivců zase to, že dostali vzteklinu. Aktivisté ale nechápou, že na výstavišti jsou jen ukázky. My se o vystavovaná zvířata staráme, měníme jim každou hodinu vodu a seno,“ dodal Sléžka.

Cílem organizace Zvířata nejíme je zvířata před utrpením chránit. „V žádném případě nikdo z aktivistů neublížil na výstavě žádné živé bytosti. Naopak se k nám donesly zprávy, že vystavovatelé v rámci konkurenčního boje ubližují zvířatům navzájem,“ vyjádřila se organizace.

Podle ředitele projektů Výstaviště Brno Petra Maliňáka je celá událost velkým problémem, jelikož na přípravě akce pracují společně s chovateli a partnery výstaviště dlouhou dobu a tyto nepříjemnosti vrhají světlo na jejich snažení. „Pokud někdo poškodí auta je to hrozné a nemělo by se to dělat, ale v okamžiku, kdy to zasáhne zvířata, tak to už považujeme za nepřípustné,“ uvedl Maliňák.

Kvůli napadení zvířat a poškození aut se Českomoravská společnost chovatelů chystá podat trestní oznámení. Na místě mají chovatelé možnost obrany omezenou a jejich šancí je obrátit se na policii. Aktivisty totiž sice mohou z daného prostoru vykázat, podle Sléžky je ale pravděpodobné, že se stejně vrátí.