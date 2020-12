Veletrhy Brno za 45 milionů prodají pavilon UMPRUM úklidové firmě Olman

Zájem o pavilon projevila místní úklidová firma Olman Service. Pro brněnské veletrhy není žádnou neznámou, protože od nich získává zakázky. Loni tak měla například za úkol zajistit požární hlídky na jednotlivých akcích, které se na výstavišti konaly. I ostraha objektů je totiž součástí jejího podnikání.



„Na výstavišti naše společnost poskytuje služby od roku 1990, a tak areál velmi dobře znám. Máme tam také pronajatou spoustu prostor, takže jsme se rozhodli, že sem vše přestěhujeme i se sídlem společnosti,“ uvedl majitel společnosti Martin Olejár. Dnes úklidovka sídlí v Bystrci.

Obě strany se už vzájemně písemně ujistily, že právě mezi sebou kupní smlouvu nejpozději do konce ledna podepíšou. Prodej už schválilo i představenstvo městské společnosti. „Teď je to už na managementu, aby vše dojednal. Je to v procesu blízkém podpisu smlouvy,“ přiblížil předseda představenstva Veletrhů Tomáš Kratochvíl (ČSSD). Vše pak ještě musí formálně potvrdit také brněnská rada jako zástupce vlastníka- města Brna.

Veletrhům Brno díky tomuto kontraktu na účtech přistane 45 milionů korun. Cena je podle Olejára vyšší než ve znaleckém posudku, navíc ji zvyšuje i to, že firma požádala také o odkoupení pozemků přiléhajících k pavilonu pro parkování aut.

A společnost Olman už má s oběma budovami pavilonu větší plány než pouhý přesun sídla. „Objekty opravíme podle požadavků památkové péče, chceme je totiž vrátit do původní podoby z roku 1928. Chceme zachovat prvky architektů Janáka i Gočára, kteří objekty navrhovali,“ přiblížil Olejár.

Sídlo firmy do historických budov chce přesunout i proto, že současných 600 metrů čtverečních kanceláří jim už přestává stačit. A pavilon UMPRUM má dohromady tisíc metrů. „Určitě tak budovu využijeme celou,“ vyloučil Olejár možnost, že by prostory i někomu pronajímali.

„Je to ale ještě daleko. Zaprvé se musí zrealizovat koupě, někdo to musí naprojektovat, schválit, musí to projít stavebním řízením, což bude o to komplikovanější, protože to podléhá památkové péči. S památkáři chci kroky poctivě konzultovat,“ dodal Olejár.

Veletrhy plánují další prodeje

Prodej pavilonu UMPRUM přitom není jediný, o němž se dnes na výstavišti jedná. Veletrhy Brno se za zhruba 11 milionů zbavují také pozemků pod Kongresovým centrem. Tato transakce by také měla proběhnout na začátku příštího roku.

A podle Kratochvíla Veletrhy stále plánují prodat také Králíkovo divadlo. I když jde o milionové částky, pro městskou společnost to bude jen menší úleva pro letošní ztrátové hospodaření.

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se na výstavišti od března konaly jen menší akce. Velké veletrhy, které měly přinést hlavní tržby - veletrh zemědělské techniky TechAgro nebo Mezinárodní strojírenský veletrh - byly letos zrušeny. Ztrátu společnost odhaduje ve stovkách milionů korun.

Hůř na tom není jen díky tomu, že může čerpat vládní dotační program Antivirus na mzdy zaměstnanců, a také tomu, že už loni se veletrhům podařil významný prodej. Společnost CPI českého miliardáře Radovana Vítka od nich koupila většinový podíl v hotelu Holiday Inn. Utržených více než 300 milionů korun chtělo výstaviště využít na stavbu nového pavilonu, teď mu ale tento finanční polštář pomáhá přežít.

A podržet chce svou firmu i vedení Brna, jak to doporučila i významná auditorská společnost Deloitte. V souvislosti s plánovanou stavbou hokejové haly Brno od městské společnosti odkoupí parcelu za pavilonem Z, kde by plánovaná aréna měla vyrůst.

Vedení Brna už má v ruce znalecký posudek s velmi vysokou částkou, která by mohla z městského rozpočtu natéct do toho firemního a pomoci výstavišti překlenout současné složité období. Odhadovaná suma za odkup se pohybuje kolem půl miliardy korun. Podobně vysokou transakci loni Brno uskutečnilo při nákupu akcií Technologického parku, který však chce teď prodat.