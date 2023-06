„Bližší turisty“ lákáme na méně známá místa, říká šéfka cestovního ruchu

„Jenže ani fantastický turistický potenciál není vše,“ dodává jedním dechem Grůzová, jež vede Centrálu cestovního ruchu jižní Moravy, která letos slaví třicet let existence.

Opravdu jižní Morava musí bojovat o turisty, když má tak dobrou výchozí pozici?

Každý kraj má svůj potenciál, který se snaží co nejvíc vytěžit, a soutěží s ostatními o pozornost návštěvníků. Pokud bychom polevili s pocitem, že to lepší být nemůže, brzy ztratíme pozici druhého nejnavštěvovanějšího regionu hned po Praze. Je třeba stále pracovat na zvyšování kvality služeb, ubytování a všeho, co k turismu patří.

Pro letošní léto doplňujete kampaň „Nestůj, cestuj“ o téma víno a architektura. Představíte místa, kde turista nahlédne do nitra moderních vinařských staveb. Co si od toho slibujete?

Ve vinařských stavbách se víno nejen vyrábí a degustuje, ale jsou i designovým prvkem, který zatraktivňuje danou oblast, a často se stávají místem setkávání. Návštěvníci mají možnost se při ochutnávce dozvědět více o architektuře a příběhu konkrétních podniků. Chceme zaujmout milovníky vína i mladší generaci, která se dívá na víno jinýma očima. Pátrá po něčem novém, zajímavém, často přes hledáček svého mobilu. Abychom jim nové téma představili, připravili jsme právě na červen putování s česko-slovenskými influencery. Navštíví tak některá krásná a zajímavá vinařství nebo třeba Enotéku ve Znojmě.

Když jsme u vína, musím se zeptat na nakonec nepřijatou spotřební daň na víno. Zněl také argument, že to není jen nápoj, ale i kultura. S tím byste z pohledu cestovního ruchu souhlasila?

Naprosto! Z hlediska turismu je to pro nás velmi cenný prvek.

Na podzim chystáte i turistickou kartu. Co nabídne a proč ji spouštíte až po sezoně?

Jde o unikátní projekt už jen tím, že ji lze využít na území celého kraje. Princip karty je pobytový. Návštěvníkovi, který stráví v destinaci minimálně dvě noci, přinese výhodné vstupy, ale i tipy na místa, která zatím možná unikala jeho pozornosti. Díky výletům od naší centrály se turistům propojí památky se skvělou gastronomií, kulturou i možností pohybu po lokalitě. A proč startujeme na podzim? Nápor návštěvníků není tak silný jako v letních měsících a máme příležitost vše vyladit před následující sezonou.

CzechTourism letos slaví třicetiny a k výročí mapuje významné turistické milníky, takže i to, jaké proměny za tu dobu prožila jižní Morava. Je to z pohledu cestovního ruchu úplně jiný kraj?

Je to opravdu dlouhé období, a nejen v turismu spojené s velkými změnami. Ať už se podíváme na dřívější způsob cestování, získávání informací, rozvoj podnikání, nabídku ubytování a jeho úroveň nebo rozkvět gastronomie i opravené památky. V současné době se klade větší důraz na udržitelnost. Jako příklad bych uvedla novou zážitkovou exkurzi v Sonnentoru (čejkovická firma nabízející čaje, koření a bylinky – pozn. red.). Cílem není být pouze skvělým turistickým cílem, ale především předvést, že to jde v souladu s přírodou. Ukázat, jak pracovat šetrně se zdroji. Brány zážitkové exkurze jsou otevřené nejen výletníkům, ale také školním skupinám různého věku.

Mezi nejnavštěvovanější jihomoravské cíle stabilně patří Aqualand Moravia, mikulovský Svatý kopeček, brněnská zoo či lednický zámek. Zmínila jste, že chcete, aby lidé mířili i do méně známých lokalit. Daří se to?

Je to vždy také o tom, odkud člověk přijíždí. Pokud jde o vzdálenější destinaci a první návštěvu, pak je nejčastěji na programu Brno, Lednice a Mikulov. U „bližších turistů“ nebo druhých a dalších návštěv se nám daří lákat na méně známé cíle. Využíváme k tomu naše marketingové kanály a propagaci ve spolupráci s národní agenturou CzechTourism a zahraničními zastoupeními jednotlivých zemí. Českého návštěvníka každý rok seznamujeme s konkrétními tématy, jako letos zmíněným vínem a architekturou.

Jaké dosud opomíjené, a přitom zajímavé lákadlo byste turistům doporučila?

Méně známý je třeba úžasný vodní mlýn ve Slupi na Znojemsku, velmi mě okouzlil a zasloužil by si mnohem větší pozornost. V Letovicích na Blanensku mají malé muzeum krajky a Rosicko a Oslavansko se skvěle chopilo tématu hornictví. Ještě mě napadají židovské Boskovice nebo některé ne zcela vytížené jeskyně v Moravském krasu – Kateřinská, Výpustek nebo Balcarka.

Při covidové pandemii do Česka přestali jezdit cizinci. Už se vše vrátilo k normálu?

Čísla návštěvnosti postupně rostou, v některých měsících jsme na předcovidových číslech. Chování turistů je ale jiné. Vzhledem ke všem okolním vlivům se mění nákupní preference a také nastupující generace má k cestování úplně jiný přístup. Přemýšlí o své uhlíkové stopě, o tom, jak se přemisťují, jak se ubytovávají, očekávají digitalizovanou nabídku destinace.

A co ekonomická krize? V cestovním ruchu se mluví o zdražování pod úroveň inflace, do patnácti procent. Máte takovou zkušenost, nebo někteří nezdražují, aby nalákali na nižší částky?

Ceny v turistickém sektoru rozhodně rostou. Stoupající náklady se týkají každého, ať už je to ubytovatel, provozovatel gastrozařízení, nebo správce památky – zvýšení pak záleží na individuálních možnostech. A jestli si pak člověk koupí pobyt a zážitky na jižní Moravě, nebo si objedná dovolenou u moře, je otázka preferencí. My se snažíme, aby zvolil to první.

Co by si ve vašem oboru zasloužilo vylepšení?

Určitě chybí systémový tok peněz zpět do cestovního ruchu. Na to, kolik máme ubytovacích kapacit a subjektů podnikajících v oblasti turismu, je návrat peněz do něj vlažný. Mimo ubytovací poplatky, které by měly být alespoň zčásti investovány zpět do cestovního ruchu, by příkladem mohly být třeba vinařské stezky. Jsou financovány krajem a obcemi, koordinovány Nadací Partnerství, ale těží z nich hlavně místní podnikatelé, kteří se na jejich budování, obnově a značení nepodílí. No a kromě společné práce na budování infrastruktury, která pak tvoří návštěvnost, by bylo velmi přínosné, kdyby se zvýšilo vnímání hodnoty cestovního ruchu jako důležitého hospodářského odvětví České republiky.

Prozradíte, kam se chystáte letos na dovolenou?

Ještě jsem vůbec neměla čas to řešit, (směje se) ale mám malé děti, takže určitě někam o prázdninách vyrazíme. Jižní Moravu objevujeme díky výletům v průběhu roku, takže určitě překročíme její hranice. Je potřeba mít srovnání a inspirovat se mimo domov.