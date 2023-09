Turistů mířících za vínem přibývá, pobyty rezervují často na poslední chvíli

„Náš hotel je celoročně zaplněn, jsme tedy spokojení,“ hlásí za ubytování U Heligonky v centru Brna Patrik Vodička. Stále plno mají v létě i v La Bobul Apartments v Drnholci na Břeclavsku a velmi vytížení jsou také v hotelu Mádl v areálu stejnojmenného vinařství v nedalekých Velkých Bílovicích.

Dařilo se nejen v oblastech lákajících na víno. „Lidí jsme měli letos opět nejvíce v historii a jsme v tomto ohledu určitě spokojení,“ hlásí František Baláž za Camp Relaxa Sloup v Moravském krasu.

Jsou přitom i ubytovatelé, kteří měli lepší sezonu hned po odeznění covidu. „Léto bylo hodně vytížené, ale to těsně po pandemii mi přišlo jako větší boom. Lidé se chtěli odreagovat, bylo jich opravdu hodně,“ porovnává Nikola B. Osičková z vinařství s ubytováním ve Velkých Bílovicích.

O patnáct procent méně lidí než loni přijelo přes léto i do Vinařství Vican. „Připadá nám, že lidé spíše byli na dovolené někde v zahraničí a teď v září si dávají druhou na jižní Moravě. Určitě je táhne období burčáku. Pro nás je tato doba zajímavá hlavně díky pořádání teambuildingů pro firmy, kdy je mimo jiné bereme sbírat hrozny do vinohradu,“ líčí manažerka Lenka Maloňová.

I podzim ve zmíněném velkobílovickém Vinařství Osička je letos obsazen firemními či jinými zájezdy, kdy hosté přijedou autobusy, ubytují se a čeká je degustační večer. Podobné je to i v drnholeckém La Bobul Apartments. „Podzim máme na víkendy plný. Souvisí to hlavně s vinobraními v okolí, burčákem, otevřenými sklepy a mladým vínem,“ potvrzuje spolumajitelka Veronika Húsková.

Pokles zájmu o vinařskou turistiku nepozoruje ani vinařství Château Valtice. „Letos jsme náš prohlídkový okruh rozšířili o sklep na zrání vína nazvaný Katedrála vína a v areálu vinařství se odehrávají různé kulturní akce. Lidé za námi jezdí a jsme za to moc rádi. Pořád se chceme zlepšovat a udržet si nadčasovost,“ komentuje marketingový ředitel David Šťastný.

Že bude na podzim díky gastroturismu a cestování za vínem nejvíc „frčet“ právě Jihomoravský kraj, předvídá i Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Za dvoulůžkový pokoj si přitom podle jejích analýz ubytovatelé na jižní Moravě na začátku září říkali v průměru o 2 842 korun. Celorepublikový průměr činil 2 644 korun, což proti loňsku představuje nárůst o necelé tři stovky.

Rezervace na poslední chvíli

Víceméně všichni oslovení ubytovatelé se však shodují, že turisté méně utrácejí. „Klienti poslední dobou preferují méně služeb. Tedy i hotelové menu se zdá být někdy oříškem, protože lidé omezují velmi zásadně jakékoli služby navíc, které jsou nad rámec pobytových balíčků. Další novum v ubytování začíná být to, že hosté už většinou nerezervují dlouhodobě dopředu, ale ve velmi krátké době před příjezdem. To také nebylo dříve zvykem,“ líčí spoluvlastník Babyhotelu Karolínka ve Vranově nad Dyjí Vladimír Röss.

Že lidé méně utrácejí, ale také jezdí na kratší dobu, vidí i ve Vinici Hnanice, vinařství s hotelem a penziony na Znojemsku. „Všimli jsme si, že lidé utrácejí méně za nealko a pochutiny. U točeného piva propad neevidujeme,“ přidává zkušenost Baláž z Camp Relaxa Sloup. I CzechTourism pozoruje menší utrácení za doplňkové služby – klíčové je tedy prý lákat do Česka bonitní zahraniční turisty.

Podle manažera Grandhotelu Brno Jana Kacíře lidé neutrácejí méně, a to zkrátka proto, že všechny velké hotely v Brně podražily. „Zvedly se provozní náklady. Elektřina, plyn, voda, pracovní síla, vše podražilo. A klienti toho za vyšší cenu požadují více. Průměrná cena v Brně je okolo 100 eur za noc (tedy okolo 2 500 korun – pozn. red.),“ vyčísluje.

Minulý rok měli neustále plno až do doby před Vánocemi a letos je to podobné, toto září je dokonce zatím nejlepší. „Turisté jezdí do Brna od pátku do neděle, ale hotely živí přes týden korporátní firmy za vyšší ceny. Ty v centru města mají nejvíce plno díky velkým brněnským firmám, kongresům, konferencím, festivalům či workshopům,“ přibližuje Kacíř.

I on však souhlasí, že se po covidu změnilo chování spotřebitelů, co se rezervací týče. Dnes je to na velké kongresy třeba jen měsíc předem, kdysi to bývalo půl roku i rok.