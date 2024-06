Krvácení do mozku a zlomená žebra. Otec dostal za týrání kojence sedm let

Na sedm roků do vězení poslal Krajský soud v Brně šestadvacetiletého muže za to, že nesmírně bolestivým způsobem týral svoji několikaměsíční dceru. Krvácení do mozku a zlomeniny žeber a nohou jí podle obžaloby způsobil v době, kdy byla jeho partnerka a matka dítěte hospitalizována a on se o kojence staral sám. Rozsudek není pravomocný.