Mohou pacienti řídit auto? Filipínský senátor se v Brně zajímal o léčbu konopím

Padilla ve čtvrtek navštívil Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC), které je společným pracovištěm Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Zmíněná nemocnice je českým průkopníkem nejen v oblasti léčby konopím, ale také ve výzkumu této rostliny. Měsíčně jsou konopné tobolky předepisovány stovkám pacientů, nejčastěji jde o lidi trpící chronickou bolestí, převážně zad nebo kloubů. Už několik týdnů si pak nemocnice příslušné léky dokonce sama vyrábí.

„Není to tak dlouho, co se na Filipínách začalo více mluvit o léčivých účincích konopí. Stále však panují vůči této rostlině předsudky, jsme poměrně konzervativní zemí. Poznatky, které jsem načerpal nejen tady na Mezinárodním centru klinického výzkumu, jsou pro mě velmi cenné. Jsme asijská země, máme v sobě zakořeněnou důvěru v účinky léčivých rostlin, jejich využívání v praxi je u nás běžné, co se však týká léčebného konopí, učíme se od západu,“ prozradil filipínský senátor.

Ten vyzdvihl, jak intenzivně v brněnské nemocnici spolupracují lékaři s vědci. Zároveň ho zaujal způsob financování konopné léčby v Česku. „Devadesát procent léčby hradí pojišťovna. Pacienti tak doplácejí kolem osmdesáti korun měsíčně,“ přiblížil vedoucí Centra léčby bolesti FNUSA Radovan Hřib.

Malá dávka před spaním řízení neohrozí

Padilla se svou delegací se zajímal o legislativní i praktickou stránku léčby konopím. Vyptával se například o její dopad na praktický život pacientů, a to třeba při řízení auta, jelikož přítomnost látky THC kontrolují policisté.

„Naši lékaři se ve svých ordinacích často setkávali s dotazem, jestli budou moci lidé při trvalém užívání této medikace řídit vozidlo. I na tuto problematiku jsme se ve výzkumu zaměřili. Pokud pacient užívá konopí pro léčebné účely pod lékařským dohledem v malé dávce na noc, není důvod odebrat řidičské oprávnění. Za volant by neměl usednout následujících šest až osm hodin, což odpovídá běžné době spánku dospělého člověka,“ odhalil výzkumník Václav Trojan.

Průměrný obsah THC v jedné tobolce předepsané ve FNUSA je od 6 do 20 miligramů. „Nejde o vysoké množství. Každý z pacientů užívající konopné tobolky nosí v peněžence kartu s informacemi o své léčbě, kterou může případně předložit při kontrole,“ doplnil Hřib.

Filipínský senátor při své inspekční cestě zavítal také do Izraele. „Myslím, že Česká republika se legislativou i výzkumem Izraeli velmi podobá, považuji ji v tomto ohledu za jednu z nejpokrokovějších zemí. Podobným způsobem bychom zákon o léčebném konopí chtěli nastavit i my,“ oznámil Padilla.