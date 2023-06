Stát by měl šetřit hlavně u sebe, zlobí se podnikatelé kvůli vládním škrtům

Brněnský malý pivovar Moravia nedávno oslavil 500. várku piva ve své šestileté historii. Při této příležitosti oznámil, že chce jako první řemeslný pivovar v Česku v blízké době začít dodávat do restaurací pivo v tancích, jak to dělá například Plzeňský Prazdroj. Právě čepovaného piva v hospodách se má ovšem výrazně dotknout jedna z úprav takzvaného konsolidačního balíčku.

Pivo už nebude v nejnižší desetiprocentní sazbě DPH, ale v té nejvyšší činící 21 procent. „Kroky této vlády vnímám jako směs naprosto nekoncepčních počinů, které dramaticky destabilizují celé podnikatelské prostředí. Přirovnal bych to k sedlákovi, který jedenkrát zaseje a chce sklízet opakovaně, aniž by půdu připravil, pohnojil a znovu zasel. A zvýšení DPH na čepované pivo je jen dalším přiléváním oleje do ohně. Myslím tím snižování celkových tržeb v gastroprůmyslu, aniž by to mělo kladný dopad na příjmy státu,“ zlobí se majitel Moravie Martin Šibal. Podle něj se má šetřit na provozu státu a snižovat počty úředníků.

Pokud se nic v balíčku nezmění, jak vláda tvrdí, dá se očekávat, že pivo podraží, což u některých návštěvníků může znamenat, že nebudou tak často chodit do restaurací.

„K české kultuře česká hospoda patří a nechceme o ni do budoucna přijít, proto si myslíme, že by čepované pivo mělo být ve snížené sazbě, což by provozovatelům pomohlo toto náročné období překonat,“ podotkla ředitelka Starobrna Klára Konupčíková.

Ceník bude nejspíš brzy přepisovat i kadeřnice Marcela Opluštilová z Čejkovic na Hodonínsku. „Ceny potravin, služeb a dalších věcí se zvedají a my musíme taky z něčeho žít. Zda to ovlivní chování zákazníků, jestli budou chodit, nebo ne, teď nedokážu posoudit,“ sdělila a dodala, že místo toho, aby stát podporoval malé živnostníky, hází jim klacky pod nohy.

Náročné roky od covidové pandemie po celou dobu vnímá i umělecký kovář a šperkař Jan Šerák z Bílovic nad Svitavou. „Zdražil jsem asi o třicet procent. Nahoru jde nájem, energie, kovářské uhlí nám zdražilo zhruba třikrát. Roste všechno, i když třeba cena oceli už se uklidnila,“ porovnal. Vládní balíček a dopady na jeho živnost zatím neřešil.

Velký zájem o výprodeje oblečení

Zákazníci zvlášť po loňském zdražování častěji slyší na akce a různé slevy. Toho si všímají i v centru Freeport Fashion Outlet v Hatích na Znojemsku. Navzdory poklesu domácí spotřeby hlásí za první čtyři měsíce letošního roku v porovnání s loňskem zvýšení tržeb o čtvrtinu.

Podle ředitele nákupního centra Jana Procházky si lidé módu chtějí dopřát, ale zároveň ušetřit. Obchodníci v návaznosti na přebytky zboží začínají kromě klasických obchodů v outletech stále častěji využívat krátkodobé pronájmy k velkým výprodejům.

„Typicky jde o výprodej, jenž trvá jen 20 až 30 dní a obchodníci v rámci něj prodávají zboží za zlomky původních cen. Tedy i hluboko pod minimální třicetiprocentní outletovou slevou,“ vysvětlil Procházka. Dříve takové akce byly třeba jen tři za rok, dnes prakticky každý měsíc.

Akvaparky nabízí více slev než dříve

Do výhodnějších cenových kategorií podle času příchodu je od letoška rozdělen i vstup na největší brněnské koupaliště Riviéra. Jeho provozovatel zavedl nově i permanentku, díky níž lidé zaplatí jen poloviční vstupné oproti celodennímu.

A podobně to bude v Aqualandu Moravia. „V létě nabízíme výrazné slevy na permanentky. U pětivstupové platí sleva ve výši 50 procent,“ sdělil ředitel resortu Petr Pavlacký. Ceny se zvedly jen kosmeticky. Třeba u lístku pro dospělého, který i tak ale vyjde na více než tisícovku, je to zdražení o 50 korun.