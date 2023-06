Výhra i prohra vinařů. Uhájili nulovou daň, ale přijdou o dárkový odpis z daní

„Je to významná změna. Víno je hodně vděčný dárek a cítíme, že to způsobí odliv zákazníků v tomto segmentu – odhaduji o dvacet třicet procent. A vím o tom, že někteří vinaři jsou na firemní klientele závislí,“ komentuje novinku Vladimír Zborovský, majitel stejnojmenného vinařství z Velkých Pavlovic na Břeclavsku.

Svaz vinařů lamentuje, že je to v kontextu všech dalších úprav vyplývajících z vládního balíčku, co se vinařů dotknou, další zpráva, která je netěší. „Ihned po oznámení jsme provedli monitoring a tratit na tom budou dominantně malá a střední vinařství, a to v úrovni až čtyřicet procent obratu,“ říká prezident Svazu vinařů Martin Chlad.

A jak se to celé stalo? Víno je jediným alkoholem, ze kterého se neplatí spotřební daň – sekty, pivo i tvrdý alkohol zdaněné jsou. Když vláda hledala, kde ušetřit, doporučila jí Národní ekonomická rada vlády (NERV), aby zdanila i tichá vína.

Vinařské organizace v čele se zmíněným svazem, ale i poslanci a senátory z jihu Moravy včetně ministra zemědělství Zdeňka Nekuly byli proti a sepisovaly se i petice. A tak zavedení spotřební daně na víno z vládního balíčku krátce před jeho představením vypadlo a dál je na nule.

O daňovou výjimku zvýhodňující víno na trhu však vinaři nečekaně přišli. A pocítí to nejspíš ještě mnohem víc. „Můžeme konstatovat, že vinaři tento boj prohráli. Víno sice nezdraží, ale zrušení daňové uznatelnosti je poškodí více,“ myslí si třeba ředitel Umění vína, který propaguje i prodává vína včetně těch jihomoravských, Jozef Cerovský.

Ochrana trhu před levným dovozem

Prezident Chlad to takto nevidí. „Je to poměřování dvou špatných variant, z nichž zrušení daňové uznatelnosti je ta o něco méně špatná. U zavedení spotřební daně by to nebylo jen o faktickém dopadu na odbyt, ale i enormní zátěži vynaložené na zřizování daňových skladů a pravidelné byrokracii. Zrušení uznatelnosti je jednorázový akt, se kterým se musí vinaři z obchodního hlediska popasovat, a jakkoli je to obzvláště v této době těžké, najít jiný prodejní kanál nebo způsob, jak víno korporátní klientele prodat,“ tvrdí.

Vinař Zborovský si ovšem myslí, že pokud nějakému vinařství odejdou zákazníci, velice těžko si najde náhradu. „Karty jsou dané, dostat se na vyšší prodeje, než je vinař zvyklý, je hrozně těžké. Nefunguje to tak, že uděláte masivní reklamu a prodeje se vám třeba i o dvacet procent zvýší. Ve vinařství je to založené hodně na vztahu zákazník a výrobce nebo prodávající,“ podotýká.

Vinařský svaz by rád, aby vláda tento krok do budoucna přehodnotila. Podle Chlada by se do uznatelnosti měl posunout i jiný vybraný alkohol tuzemských producentů z tuzemských surovin. „Dávalo by mně smysl takto podpořit naše zemědělství a potravinářství a ekonomika by na tom tratná jistě nebyla, naopak,“ míní.

Jde vlastně o pokračující debatu, jak uchránit trh před levným dovozem, kterou vedou i samotní vinaři. V zákulisí se také mluví o tom, že vládní představitelé po vinařích dál chtějí, aby sami navrhli, jak se do budoucna danit.

„Je potřeba, aby se s vaničkou nevylilo i dítě. Vinař u toho musí být, má do toho vhled a ví, jak to udělat, aby to prakticky nepoškodilo obor. Není to o tom, jestli danit malá, střední, velká vinařství, ale nakolik se pracuje s tuzemským produktem, jedno u jaké komodity. To je za mě cesta. A samozřejmě z hlediska volného trhu budeme muset velmi sofistikovaně ve spolupráci s politiky hledat, jak to udělat,“ uvádí k tomu Chlad.

Šance pro med?

Mezitím se řeší, jaké dárky budou firmy pro příští rok volit místo lahví vína. Nejspíš proto, že zmíněný ministr Nekula je vášnivý včelař, mluví se, že by to mohl být med.

Podle Marcely Čechové ze svazu včelařů by to byl moc pěkný a hlavně zdraví prospěšný dárek. „Myslím, že by se to všem líbilo. V minulých letech už si od nás pár lidí – vlastníků firem – med kupovalo na Vánoce pro zaměstnance. V dnešní době, kdy med je brán jako super potravina a i cena tomu už odpovídá, je to celkem luxusní dárek,“ přemýšlí.

Včelaři však bojovali s velkými zimními úhyny včelstev, a tak medu zřejmě bude málo, nepomohlo ani chladné jarní počasí, jak dodává včelařka z Vranovic na Brněnsku. Na druhou stranu si včelař Oldřich Wagner z Vážan na Vyškovsku myslí, že by poptávka firem jen zvýšila import levného medu z Číny nebo Brazílie.