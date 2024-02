Stavba koncertního sálu v Brně se znovu odkládá, ÚOHS zrušil výběrové řízení

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým zatím nepravomocným prvostupňovým rozhodnutím zrušil zadávací řízení statutárního města Brna a Brněnských komunikací na výstavbu Janáčkova kulturního centra kvůli nepřiměřeným a diskriminačním požadavkům na prokázání kvalifikace dodavatelů,“ uvedl mluvčí úřadu Martin Švanda. Proti rozhodnutí může být podán rozklad.

Správní řízení zahájil antimonopolní úřad na návrh společnosti Gardenline. Jako problematický vyhodnotil požadavek na předložení referenční zakázky na výstavbu budovy takzvané občanské vybavenosti v hodnotě alespoň jedné miliardy korun.

„Zadavatel přitom nedokázal objektivně odůvodnit, proč by nemohli plnit jeho zakázku dodavatelé, kteří nestavěli objekt občanské vybavenosti, ale mohou doložit zkušenosti s realizací jiných pozemních staveb, jež mají shodnou materiálově konstrukční podobu jako zamýšlené kulturní centrum,“ vysvětlil Švanda. Město tím podle ÚOHS nepřiměřeně omezilo okruh dodavatelů, kteří se mohou soutěže zúčastnit. Bude tak muset zadávací řízení vyhlásit znovu.

„Samozřejmě mě to mrzí, nicméně ÚOHS tímto způsobem legitimně vstupuje do podobných řízení často a často se to znovu na základě rozkladu rozjede. Předpokládám, že si to město po obdržení odůvodnění vyhodnotí, a pokud s ním nebude souhlasit, podá rozklad. Je také možné, že město udělalo chyby a zrušení výběrového řízení je oprávněné. Pak by se řízení muselo vypsat celé znovu,“ podotýká brněnský opoziční zastupitel Matěj Hollan (Žít Brno), který se dřív jakožto náměstek primátora stavbou sálu zabýval.

Zpoždění je ostudou ODS, říká Hollan

Tvrdé podmínky pro zájemce o provedení stavby byly podle něj zadány nikoliv proto, aby někoho diskriminovaly, ale kvůli výjimečnosti a vysoké náročnosti projektu. „Podobná věc se u nás nestavěla víc než sto let. Podmínky byly nastaveny tak, aby uchazeči dokázali, že mají potřebnou kvalitu, aby takto náročná stavba dopadla dobře. Není to stavba běžné kancelářské budovy, ale jde o velké umělecké dílo. Musí jít o nádhernou stavbu na úrovni Národního divadla,“ přibližuje Hollan.

Celkové zdržení při chystání koncertního sálu nicméně označuje za velkou ostudu současného vedení města v čele s ODS. Poukázal na Ostravu, která zrovna ve středu vyhlásila sdružení, které postaví její koncertní sál.

„Ostrava začínala s minimálně tříletým zpožděním a dnes je daleko napřed. V Brně bylo všechno připravené už před dvěma roky, ale ODS odmítala stavbu rozjet před komunálními volbami, aby se Piráti, kteří ji chystali, nemohli tímto projektem vykázat. Proto to ODS uměle zabrzdila, celé to zpoždění jde za nimi,“ kritizuje Hollan. Už dříve brněnská opozice poukazovala, že město před sálem protežuje stavbu sportovní arény, která začala loni na podzim.

Brno na konci ledna posunulo termín pro podání cenových nabídek na začátek března. Výběrové řízení na dodavatele je dvoukolové, z prvního kola vzešly jako zájemci čtyři firmy, které splnily kvalifikační předpoklady. Ve druhém kole tito uchazeči mají podat cenové nabídky, soutěžní cena je 2,4 miliardy korun. Stavba Janáčkova kulturního centra má trvat tři roky.

Filharmonie Brno dosud vystupuje v Besedním domě, kde nemůže odehrát koncerty v maximálním možném složení. Hlediště nového sálu má pojmout 1 200 lidí a vznikne v proluce mezi Veselou a Besední ulicí. Dříve zde bývalo parkoviště, od roku 2018 jsou zde podzemní garáže, které vznikly jako první etapa stavby. Jelikož však město dosud nedokázalo na stavbu garáží navázat, neparkuje se v nich a jsou zakonzervované.

ÚOHS posoudí námitku v Břeclavi

Zpoždění nabere také rekonstrukce koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi za půl miliardy. Jeden z uchazečů totiž napadl veřejnou zakázku u ÚOHS kvůli tomu, že město má na zhotovitele příliš přísné kvalifikační požadavky.

Stejnou námitku uchazeč podal také v samotném výběrovém řízení. Právní kancelář, která město zastupuje, ji vyhodnotila jako nedůvodnou a námitce nebylo vyhověno. Vedení města je přesvědčeno, že ve stejném duchu rozhodne i antimonopolní úřad.

„Podání k úřadu jsme vzhledem k velikosti zakázky trochu čekali, i proto jsme pro přípravu výběrového řízení najali renomovanou kancelář. Očekávám, že rozhodnutí by mohlo padnout do dvou měsíců od podání, v současné době doplňujeme úřadu podklady,“ uvedl místostarosta Břeclavi Jakub Matuška (Mladí a neklidní) s tím, že požadavky na dodavatele byly stanoveny podle zákona o zadávání veřejných zakázek.