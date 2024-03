V opilosti jsem odhodil cigaretu na smetí, tvrdí souzený o vzniku požáru

Případem z loňského července se ve čtvrtek začal zabývat Krajský soud v Brně. Osmatřicetiletý Krzysztof Antoni Bugla původem z Polska přiznal, že požár u budovy v bývalé průmyslové zástavbě v ulici Rumiště založil, podle něj to však bylo neúmyslně.

„Částečně se cítím být vinen, ale nezapálil jsem to úmyslně. Stalo se to odhozením cigarety na hromadu smetí, které se tam nacházelo. Byl jsem tak opilý, že jsem nedomyslel, co dělám,“ popsal muž, který je ve vazbě.

Uvedl, že se pak ještě vrátil zpět, to už ale hořelo a on nevěděl, co má dělat. „Šel jsem pryč. Velmi mne mrzí, co se stalo, ale stalo se to pod vlivem alkoholu,“ uvedl Bugla.

Předseda senátu nicméně poukázal na rozpory v jeho výpovědích, obžalovaný totiž v přípravném řízení u policie uvedl, že v rozčílení podpálil papírek a odhodil jej. Bugla na to reagoval, že to bylo na nátlak policie.

Soud bude pokračovat odpoledne dalším dokazováním.

Mříž vypáčil muž z blízkého pneuservisu

Policie obžalovaného po činu zadržela díky výpovědím svědků i kamerovým záznamům z okolí. „Při zadržení i výslechu nejdříve jakoukoliv vinu odmítal, později se i pod tíhou důkazů přiznal. Nemalou roli v konfliktu sehrál alkohol a partnerské vztahy,“ uvedli tehdy policisté.

Podle žalobce byli cílem Buglova žhářského útoku jeho bývalá partnerka se svým novým druhem. Poté, co se s ženou pohádal, založil oheň u dveří budovy, v níž obě oběti pobývaly. Věděl přitom, že kromě těchto dveří nevede zevnitř žádný východ, protože okno v patře bylo zamřížované.

Dvojici uvnitř se snažil zachránit pracovník blízkého pneuservisu, který přistavil žebřík, vylezl na úroveň okna a mříž částečně vypáčil. Uvězněnému muži se tak podařilo dostat ven, ženu z domu následně vyprostili hasiči.

Žalobce uvedl, že muž utrpěl popáleniny na deseti procentech těla, žena utrpěla popáleniny druhého a třetího stupně, a to na 42 procentech těla. Zranění utrpěli také zachránce, dva policisté a jeden hasič.