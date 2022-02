Stavba sálu filharmoniků na mrtvém bodě, politici dva roky „ladí detaily“

(Ne)otevřené garáže Janáčkovo kulturní centrum sice nestojí, zato garáže pod budoucím sálem jsou čtyři roky hotové. Tehdy ještě opoziční ODS v době kampaně před komunálními volbami přispěchala s nápadem, že dvě stovky parkovacích míst je třeba otevřít, aby nezela prázdnotou, než dělníci dostaví celý sál. Občanští demokraté argumentovali i tím, že Brňané v centru snadněji zaparkují, zvlášť když se od září roku 2018 spouštěly modré zóny. Navzdory nákladům, které by si zprovoznění garáží vyžádalo a kvůli čemuž k tomu tehdejší vedení Brna v čele s hnutím ANO nechtělo přistoupit, si ODS trvala na svém. „Pokud bychom předpokládali, že v pracovní dny bude 150 míst obsazeno 12 hodin denně při sazbě 40 korun za hodinu, činil by roční výnos 19 milionů korun. Do plánované výstavby by tak zisk činil přes 30 milionů, čímž by se i investice na zprovoznění uhradila,“ vypočítal tehdy opoziční zastupitel za ODS Petr Kratochvíl. Právě on po volbách dostal jako radní na starosti dopravu, garáže však řidičům neotevřel. „Vycházeli jsme z toho, že se v blízké době skutečně spustí stavba. S informacemi, které nám byly předloženy, jsme pracovali, takže do toho nemělo v tu chvíli smysl investovat,“ vysvětlil Kratochvíl, proč svůj předvolební slib nedodržel. (mos)