Brno stále marně čeká na koncertní sál, podle opozice zdržuje schválně

Je to už víc než rok, co Brno vyřešilo poslední komplikaci ohledně stavby nového koncertního sálu známého jako Janáčkovo kulturní centrum, když dohodlo směnu části parcel s Hotelem International.

Od té doby představitelé města dokonce prohlašovali, že už začínají hledat stavební firmu. „Vypisovaná zakázka reflektuje dohodu mezi městem a vlastníkem Hotelu International,“ oznámila loni na začátku října primátorka Markéta Vaňková (ODS).

14. září 2018

Navzdory jejím slovům však žádné výběrové řízení na víc než dvoumiliardovou investici dosud vyhlášeno nebylo. Není ani jasné, kdy a zda se tak stane a kdy se tudíž otevřou již pět let hotové, ale stále zavřené garáže pro téměř 200 aut pod plánovaným sálem.

Přestože to politici nechtějí přiznat, do procesu příprav promluvilo nové koaliční uspořádání, kdy z vedení města vypadli Piráti, kteří se do té doby věnovali kultuře včetně této stavby. ODS a hnutí ANO, jež nyní tvoří hlavní sílu ve vedení Brna, se ke kulturnímu centru staví zdrženlivěji a chtějí nejprve vyřešit provozní náklady.

„Nemůžeme postavit něco, co je pro rozpočet do budoucna neúnosné, tedy nesmyslné,“ prohlásil první náměstek primátorky René Černý (ANO), jenž má na starosti právě investice.

Sama primátorka, která zodpovídá za kulturu a tento projekt si tak vzala za svůj, je aktuálně na dovolené. O Janáčkově kulturním centru veřejně hovořila naposledy v březnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy. „Provozní model je nutný, aby už při stavbě začaly třeba aktivity vedoucí k plnému obsazení a využití sálu. Není únosné, aby jedinou aktivitou byla vystoupení filharmonie,“ sdělila Vaňková.

Jakmile podle ní budou ve vedení Brna přesvědčeni, že model lze nastavit tak, aby byl pro město přínosný, zahájí výběrové řízení na zhotovitele. „Provozní model jsem radě předložil už loni v létě, ale zejména kolegové z ODS řekli, že je nedostačující,“ reaguje bývalý náměstek Tomáš Koláčný (Piráti) s tím, že on byl přesvědčen o opaku, především kvůli spolupráci s Filharmonií Brno na jeho tvorbě.

Loni v říjnu radní rozhodli, že byznys plán nechají zpracovat ještě externě najatou firmou, načež tuto zakázku za půl milionu korun bez soutěže přiklepli společnosti Newton Business Development.

Aréna má přednost

Výsledný dokument už má magistrát k dispozici, MF DNES jej však odmítl poskytnout s vysvětlením, že jej politici ještě neprojednali. Náměstek Černý už si nicméně plán částečně pročetl.

„Zatím to nevnímám tak, že by to vypadalo špatně, ale ještě k tomu budu mít určitě dotazy, některé věci bude potřeba zpřesnit,“ uvedl bez bližších podrobností. Podle něj musí záležitost probrat s kolegy v hnutí ANO a s výsledným stanoviskem teprve půjde za ostatními koaličními stranami.

Opoziční zastupitel Matěj Hollan (Žít Brno), který se v minulosti jako náměstek stavbou sálu zabýval, označuje analýzu za nesmyslně postavenou. Ve finální verzi se podle něj počítá s tím, že bude obsazenost koncertů kolem 80 procent, přičemž lístky budou stát v průměru dvojnásobek proti jiným kulturním akcím ve městě, což považuje za nereálné.

„Od začátku se počítá s tím, že náklady budou o několik desítek milionů korun vyšší než příjmy, ale takový sál má obrovský kulturní přínos. Proto se ostatně staví i v jiných městech,“ podotýká.

Hollan tvrdí, že od vyřešení směny parcel neexistuje žádný objektivní důvod, proč dosud nebyl tendr vyhlášen. „Cílem je, aby se začalo stavět nejdřív příští rok, aby to nebylo ve stejný rok jako hala,“ naráží na další nákladný počin chystaný městem.

Stavbu sedmimiliardové multifunkční arény na výstavišti hodlá Brno zahájit ještě letos. Už dokonce zná jméno firmy, která se úkolu ujme, čeká však ještě na svolení Evropské komise, zda do projektu komerčního charakteru smí investovat takovou sumu z veřejných rozpočtů.

Náměstek Černý souvislost mezi budováním haly a vyčkáváním ohledně sálu odmítá. „Spíš bych to popsal jako zodpovědnost správného hospodáře,“ poznamenal s tím, že aréna si podle provozního modelu dokáže na sebe vydělat. Zda je to nezbytnou podmínkou i pro vznik koncertního sálu, už však neřekl.

Podle brněnského radního Petra Kratochvíla (ODS), jenž se loni vložil do jednání o směně pozemku s hotelem, se nyní k Janáčkově centru připravuje materiál, který se v nejbližších týdnech dostane do rady. Konkrétní však být nechtěl. Na dotaz MF DNES, zda zvedne ruku pro vypsání tendru, reagoval s úsměvem. „Myslím, že se to včas dozvíte,“ prohodil.