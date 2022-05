Zastavte stavbu haly, vyzývají Zelení a Žít Brno. Neví však, jak to udělat

K výzvě směřované brněnské koalici tvořené ODS, KDU-ČSL, ČSSD a Piráty přiměla trojici stran, které nejsou členy brněnského zastupitelstva, situace, kdy brněnská hokejová Kometa za současných podmínek nestojí o provoz plánované arény.

„Město tak nemá do budoucna zajištěné příjmy, z nichž by se splácel úvěr, který si chce Brno na stavbu brát. Stavba se může stát velkou zátěží pro rozpočet města a může ohrozit i jiné investice, které jsou z našeho pohledu nezbytné,“ uvedla Jana Drápalová za Zelené.

Na mysli má především opravy bytů a stavbu nových. Předseda hnutí Žít Brno Petr Kalousek vytkl politikům v čele města, že bytový fond rekonstruují velmi pomalu. „Jen v městské části Brno-střed jsou stovky volných městských bytů,“ poznamenal s tím, že Brno kvůli tomu nemá žádné příjmy z nájmů.

Kromě oprav a výstavby nových bytů je podle Lukáše Karneta z Idealistů potřeba investovat i do dalších oblastí, které jsou s bydlením neodmyslitelně spjaté. „Školky, hřiště a také sociální služby jsou oblasti, které Brno potřebuje k tomu, aby se v něm dalo dobře žít. Není morálně obhajitelné financovat v dnešní složité době stavbu haly, když se tím odčerpají peníze z oblastí, kde jsou potřeba daleko víc,“ prohlásil.

Cestu podle Drápalové musí najít právníci

Nikdo z odpůrců haly však už nedokázal říct, jak má město její stavbu zastavit, když minulý týden skončilo podávání nabídek do výběrového řízení na její vybudování a nyní se budou nabídky hodnotit.

„My jsme výběrové řízení nevypisovali, takže je to na právnících, aby řekli, jaké jsou možnosti. Myslím, že musí najít cestu, jak tu zakázku zrušit,“ řekla Drápalová neurčitě s tím, že by to bylo jinak pro město velké finanční riziko.

Že tuto výzvu prezentovali zrovna Zelení, Žít Brno a Idealisté společně, není náhoda. Tyto tři strany jednají o tom, že do podzimních komunálních voleb v Brně půjdou společně, jedničkou by měla být právě Jana Drápalová.

Podle brněnské primátorky jsou úvahy o zastavení projektu předčasné. „Je třeba vyhodnotit nabídky na zhotovitele, dořešit koncesi nebo jiný vhodný způsob provozování a musíme obdržet definitivní nabídky na financování. Teprve pak může přijít kvalifikované rozhodnutí,“ sdělila Markéta Vaňková (ODS) pro ČTK.

Multifunkční halu označila za největší strategický projekt, který kladně přijímají profesionálové i veřejnost. „Všechny klíčové věci jako doprava, sociální služby, bydlení i školství řešíme,“ dodala Vaňková. Oblast bydlení podle ní navíc zlepší připravovaný nový územní plán nebo spolupráce s investory.