Rodný Vracov oplakává Somra, po herci a bývalém brankáři pojmenuje ulici

Svůdník z oscarových Ostře sledovaných vlaků, výpravčí Hubička, co razítkuje pozadí mladé telegrafistky, je patrně nejznámější role Josefa Somra, byť jich jen ve filmech ztvárnil přes sedmdesát. Respektovaný herec zemřel v neděli ve věku 88 let. Do rodného Vracova na Hodonínsku přišla zpráva uprostřed hodového víkendu a město velmi zasáhla o to víc.