Hlas Josefa Somra zní ve Vracově dál, fotbalovou kariéru připomínají fotky

„Když jsem hrál za žáky, on už nastupoval za staré pány,“ vzpomíná sekretář FC Vracov Jiří Kudlík starší. S Jožkou, jak místní Josefu Somrovi říkají, si tykal. Jeho strýc totiž chodil s hercem do školy, potkávali se i na domácích zabijačkách.

A hlavně na fotbale. „Když se při jeho návštěvě zrovna hrálo, dorazil,“ vypichuje Kudlík.

Když se Vracov kdysi v pohárovém utkání střetl s pražskou Duklou, Somr už brankářské rukavice nenavlékal. Zápas proti méně věhlasným Otrokovicím ale ještě odehrál. A když se místní výběr utkal s pražskou Amforou, tedy týmem složeným z herců a dalších slavných osobností, ujal se Somr čestného výkopu.

Hlas jednoho z filmových Tří veteránů, který zemřel 16. října ve věku 88 let, je možné ve Vracově slyšet i po jeho odchodu. Namluvil totiž hlášení pro zahradní Železnici 600 Zdeňka Iše. „Bylo to velmi příjemné. Sám si to připravil v několika variantách, abychom si mohli vybrat, a nic za namluvení nechtěl,“ oceňuje Iš.

Po pár letech Somr svůj komentář přemluvil, na železnici se i svezl. „Vždycky přišel s rodinou, poseděl a mohli jsme si popovídat. Úplně normální člověk,“ vyzdvihuje majitel železnice.