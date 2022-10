Josef Somr byl v soukromí plachý, na plátně temperamentní a energický

Režisér Jan Hřebejk Josefa Somra obsadil do „podrazácké“ komedie Umě dobrý. „Rád bych ale všechny čtenáře upozornil film Vládi Michálka O rodičích a dětech, v kterém pan Somr podal úžasný herecký výkon a mrzí mě, že ten film tak trochu neprávem zapadl.

Jestli se někdy o hercích tvrdí, že to jsou extroverti a někdy tak trochu hulváti, Josef Somr byl pravý opak. Velmi jemný, slušný, spíš uzavřený člověk, podle mě věřící. Což nevím jistě, ale působil tak na mě. Paradoxně jeho asi nejslavnější filmovou rolí je výpravčí Hubička, což byl jeho pravý opak. Musíme se zkrátka smířit s tím, že letos odešli dva velcí herečtí Pepové,“ říká Hřebejk.

Pro režiséra Karla Smyczka, který s Josefem Somrem spolupracoval na televizní inscenaci Vše pro firmu podle stejnojmenné knížky Karla Poláčka, byl jedním ze symbolů zlaté éry Činoherního klubu.

„Jako člověk byl plachý, uzavřený, na natáčení seděl spíš stranou, což kontrastuje s tím, jak energické a temperamentní postavy uměl ztvárnit. Kdysi mi také hrál v jednom studentském filmu. Mimo natáčení jsme se moc často nepotkávali, ale jednou jsem ho prosil, jestli by mi nezval jednu menší roli a vysvětloval jsem mu, proč si myslím, že by to měl dělat on. Pan Somr se na mě jen podíval a řekl: ’Vždyť já vím’. Čili nějaké pouto, byť nevyslovené, mezi námi bylo.“

I Galina Miklínová, výtvarnice a režisérka animovaného filmu Lichožrouti, v němž Josef Somr nadaboval postavu profesora Kadeřábka, na něj vzpomíná jako na nesmírně skromného, milého a laskavého člověka.

„Na place byl k dispozici catering, ale pan Somr si pokaždé přinesl z domova svačinu. Tenhle detail se mi vybaví, když na něj myslím. Jinak to byl představitel staré, poctivé herecké gardy. Na natáčení chodil perfektně přeipravený, čili byla radost s ním pracovat,“ dodává.