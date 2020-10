Snahy nabourat koalici nás stmelily, říká šéf jihomoravského STAN

Mezi ostatními politicky nezkušenými lídry na jednáních vznikající koalice jeden muž výrazně vyčníval. Kyjovský starosta a jednička Starostů František Lukl totiž na rozdíl od nich patří mezi „ostřílené“ politiky.

Byl ministrem pro místní rozvoj v Rusnokově vládě, patří do poradního týmu prezidenta Miloše Zemana a pět let šéfuje Svazu měst a obcí.

ANO bylo ochotné se kvůli setrvání v krajské vládě vzdát křesla hejtmana. Byli jste svolní k jednání?

Tato nabídka pro nás nebyla důvod, abychom usilovali o nejvyšší post. Jsme přesvědčení, že mezi seriózními partnery se takové skrčky nedělají. Pokud jsme si řekli, že si vyhovujeme programově i lidsky, tak rozdělení gescí a poměr míst v radě by neměly dávat příčinu k nějakým roztržkám.

Nicméně právě vy jste pro ODS pomohl vyjednat o jedno křeslo v radě více. Dohromady tedy máte šest, což v současném počtu radních znamená převahu vašeho společného klubu nad zbytkem koaličních partnerů. To není skrčka?

Současných jedenáct míst v krajské radě nemůžeme rozšířit, nedovoluje nám to zákon. Co se týče našeho požadavku, tak to byla věc k jednání, která jsou velmi přátelská. Nejsme v situaci, že bychom se na něčem nedomluvili. Nejsme v křeči.

A proč jste vůbec křeslo navíc požadovali? Chtěli jste převahu nad zbytkem?

V tuto chvíli máme nejsilnější klub v zastupitelstvu a mělo by tomu samozřejmě odpovídat i zastoupení v radě, komisích i výborech. Nikomu jsme nedali ultimátum, takto se jednání vyvinula.

Jak koaliční partneři vůbec přijali spojení s ODS, nezačala jednání přece jen trochu skřípat?

Nemyslím si, že by to kolegové brali negativně. V minulosti ODS dokonce s podporou STAN kandidovala a starostové napříč oběma stranami spolupracují. S Jiřím Nantlem jsme si navíc lidsky sedli. Šlo prostě o logický krok. Je to způsob, jak podpořit dobré klima a spolupráci na politické scéně.

Starostům zůstává územní plánování. Hodně jste o něj stáli?

Pro nás to byla jasná gesce, současný náměstek hejtmana Martin Maleček v ní odvedl fantastickou práci, takže to bylo bez diskuse. Stáli jsme také o regionální rozvoj, k němuž má blízko Radomír Pavlíček (současný předseda výboru pro regionální rozvoj Jihomoravského kraje – pozn. red.). Ale bylo podstatné dát si jednotlivé oblasti na papír a říci si slušně, kdo má k čemu největší vztah a zkušenosti. Nakonec oblast připadla lidovcům.

Vy se v roli náměstka hejtmana budete věnovat kultuře, památkové péči a cestovnímu ruchu. Dokážete vše skloubit se svými ostatními funkcemi?

Myslím, že Martin Maleček ukázal, že jde skloubit práci starosty a neuvolněného náměstka hejtmana. Budu tedy součástí nové krajské rady a zůstanu v čele kyjovské radnice. Otazník visí nad mými dalšími aktivitami směrem k Praze.

Pro jižní Moravu chcete získat více peněz od státu, protože z hlediska počtu obyvatel je oproti jiným krajům znevýhodněná. Bude někdo z radních vyčleněn přímo na jednání mezi Prahou a Brnem jako je nyní Taťána Malá z ANO?

Nemyslím si, že takovou placenou pozici kraj potřebuje. Navenek ho má zastupovat hejtman. A já mu budu jako náměstek rád k dispozici, abych byl v některých jednáních oporou, protože jako předseda Svazu měst a obcí jsem již nějaké schůze ohledně rozpočtového určení daní absolvoval. Ale hlavní osobou bude jednoznačně hejtman.

Jak konkrétně chcete pro Jihomoravský kraj vyjednat více peněz? Současné vedení hejtmanství asi také nesedělo s rukama v klíně. A není handicap, že nemáte v koalici žádnou vládní stranu?

Hodí se poděkovat hejtmanu Šimkovi za předjednání možné změny rozpočtového určení. Na jaře Asociace krajů došla k určitému závěru, ale kvůli koronakrizi potom nedošlo na finální stvrzení. Budeme rádi, když na to navážeme. Vidím reálně, že se nám podaří podmínky pro jižní Moravu zlepšit. Věřím, že nikdo z vládních představitelů nebude házet klacky pod nohy krajům, kde nemají politické zastoupení.

Vraťme se ještě ke koalici. Připouštíte si vůbec možnost, že by se ještě mohla zvrtnout?

Domluvená koalice je pevná a stoprocentní. A možná právě snahy ji nabourat nás ještě více stmelily.

Co vůbec říkáte na lídra lidovců Jana Grolicha? Působí suverénně a ambiciózně. Nemáte obavu, že ho budete muset „krotit“?

Zatím ho neznám tak dobře jako třeba Jirku Nantla. Ale během rokování o koalici působí velmi vyrovnaně a uvážlivě. Je těžké vést taková jednání, aby byla konstruktivní. A právě v tomto směru se ukazuje, že Grolich bude dobrým reprezentantem kraje a vedoucím týmu.

Před volbami jste prý řekl, že s lidovci do koalice nepůjdete.

To jsou takové řeči, které mají asi oslabit naši vznikající koalici a vůli spolupracovat. Ostatně v Kyjově jsme od počátku ve vládě s lidovci.

Byla vůbec o víkendu ve hře i jiná varianta koalice? Hovořilo se o ANO, ODS, STAN a ČSSD.

Je pravda, že jsme s různými stranami mluvili před volbami. Ale třeba s ČSSD jsem žádné jednání nevedl. Šíří se různé informace.

Oslovilo vás vůbec ANO s nabídkou k jednání, když už se rýsoval výsledek voleb?

První nás oslovila ODS, následně Piráti a lidovci. Pak už jsme jednali na magistrátu, takže o půdorysu nové koalice bylo jasno.

A dostali jste z centrály strany pokyn, že se máte pokusit sestavit koalici bez ANO? Premiéra a šéfa hnutí Andreje Babiše vedení STAN často kritizuje.

Žádný takový pokyn jsem nedostal. S předsedou Vítem Rakušanem jsem si volal. Pogratuloval nám k výsledku a řekl, že je na nás, jakou vytvoříme koalici. Ostatně v jiných krajích STAN do vlády s ANO jde. Na krajské úrovni si prostě nehrajeme na kampaň „antibabiš“.

Když se vrátíme ještě k vaší budoucnosti v politice. Máte malého syna. Hrálo to roli, když jste zvažoval, zda půjdete na kraj?

Syn je pro mě obrovská motivace. Je to právě jedna z věcí, kterou budu řešit v Praze, jestli neomezit aktivity tam. Ušetřil bych čas, který můžu trávit s rodinou.