V nové koalici budeme mít nejtěžší břímě, říká lídr ODS na jihu Moravy

Ve vznikající krajské koalici vybojoval lídr ODS Jiří Nantl pro svou stranu samé silné gesce a o dva radní více než ve volbách silnější KDU-ČSL, která bude mít hejtmana Jana Grolicha.



„Koalice je vyvážená,“ ujišťuje přesto Nantl, který získá pozici náměstka pro vzdělávání a zároveň zůstane šéfem vědeckého Ceitecu.



Nebude však Jan Grolich jen formálním hejtmanem a vy vzhledem k vydobytým pozicím ODS tím skutečným?

To určitě ne. Tady jsou strany velmi srovnatelné, odstup mezi námi a lidovci...



...jsou dva zastupitelské mandáty ve prospěch lidovců.

Ale jen něco přes deset tisíc hlasů. Mezi námi a Piráty je méně než pět tisíc hlasů, takže strany jsou v zásadě srovnatelné.



Nicméně je neobvyklé, aby strana, která má v koalici druhý nejslabší volební výsledek, držela víc křesel než ta první. A navíc obsadila ty nejsilnější gesce.

Je to výsledek vyjednávání, který v této podobě nebyl ani naším požadavkem.



Nicméně jste za tím šli, protože jste se spojili se Starosty a řekli si o křeslo navíc.

Dostali jsme něco, co jsme požadovali, něco naopak ne, jako třeba životní prostředí. Ale dostali jsme i zdravotnictví, které jsme nepožadovali. V tuto chvíli jsme s celkovou atmosférou v koalici spokojeni.



Jakou roli při vyjednávání měl krajský šéf ODS Pavel Blažek?

Je standardní, že se vyjednávání účastní i šéfové krajských organizací. Pavel Blažek je člověk, který se snaží o dohodu. Krajskou politiku nějak detailně, jak říká, nesleduje.



Byl to právě jeho nápad, abyste si spojením se Starosty zajistili větší sílu ve vyjednávání?

Ne.



Tak koho?

To není důležité.



Nezanechá na vznikající koalici šrámy, že jste svými kroky „vypekli“ lidovce a přetáhli jim jedno křeslo?

Takto bych to vůbec nestavěl. Lidová strana dostala, co požadovala, má hejtmana. A ODS bude mít v této koalici nejtěžší břímě a nejtěžší resorty.



Ale také gesce, kam teče nejvíc peněz, především investičních.

Myslím si, že v situaci, kdy příjmy kraje významně poklesly, neplatí tradiční přemýšlení o tom, že někdo kontroluje nějaký penězovod. Pokles je velký a v této situaci jsme jako ODS zodpovědní za zajišťování veřejných služeb a infrastruktury. To možná ani není něco, o co by všichni stáli, ale my jsme strana na práci. V této koalici očekáváme, že je nezbytné, aby se kraj věnoval tomu, co zaznělo mnohokrát v kampani. Tedy jednání o rozpočtovém určení daní, kde je Jihomoravský kraj značně znevýhodněn, o narovnání parametrů v sociálních službách, o investičních prioritách ze strany státu, tedy zejména dálničního tahu na Vídeň. Toto budou zásadní věci mezi státem a krajem.



Budete to řešit vy?

To ne, tady bude mít klíčovou roli hejtman. Nemůže mít na starosti jen to, co by rád dělal, ale i to, co jeho funkce vyžaduje.



Bude vaše aliance ODS a Starostů mluvit budoucímu lidoveckému hejtmanovi do práce?

Budeme ho podporovat, protože je zájem tohoto kraje, aby nebyl finančně znevýhodněn.



Mám pocit, že jste se trochu báli toho, že lidovci a Piráti k sobě budou mít blíž než k vám či Starostům a potáhnou vás některými záměry více doleva. A že si pod sebe vezmou některé gesce, které byste chtěli.

To ne. Pořád platí, že i když ODS a STAN mají společný zastupitelský klub, koalice je pořád dohoda čtyř stran. Jako ODS a Starostové k sobě máme blízko, protože reprezentujeme umírněného voliče, který poptává konkrétní řešení. Naopak vnímám, že část programu KDU-ČSL i Pirátů je orientována na hodnotově symbolické věci. Rozdíl ODS a STAN proti koaličním partnerům vidím podobně jako starý vtip, že konzervativec je liberál, který se střetl s realitou. My jako ODS a STAN víc klademe otázky, že když zahájíme nějakou změnu, jak to bude na konci volebního období a jestli jsme schopni toho dosáhnout.



Přesto, nechcete si zbylé dvě strany tak trochu „vodit“? V radě máte se Starosty díky křeslu navíc většinu.

Vy kladete tyto sugestivní otázky, ale i kdybychom to chtěli, tak to není možné. Koalice je vyvážená. Nikdo nemůže nikoho vodit, ale musíme se dohodnout.



V předvolebním rozhovoru jste řekl: „Považoval bych za dobré, aby na kraji vznikla koalice širší než minimální nezbytná.“ Ale teď vzniká přesně taková. Kam se ztratila vaše slova o nutnosti co nejširší koalice?

Takových věcí, co já považuji za dobré, je hodně. Je to o diskusi.



Navrhl jste tedy, abyste jednali i s dalšími stranami?

Nenavrhl, protože jsem vnímal, že třeba uskupení Spolu pro Moravu se spíše transformovalo v klub Zelených a Žít Brno. Jak jsem pochopil, tento politický segment je nejvíce nepřátelsky naladěný k ODS, takže jsem ani nepředpokládal, že by chtěl být v koalici s námi. Bylo by nesmyslné vést jednání o něčem, kde by se všichni cítili nepříjemně.



Povolební spolupráce byla upečená velmi rychle. Vy sám jste si domlouval schůzku s lidovci a Piráty už při necelé polovině sečtených hlasů. Byli jste před volbami domluveni, že chcete společně obejít ANO?

S klidným svědomím mohu říct, že koalice nebyla domluvená dopředu. Nikdo nemohl vědět, jak volby dopadnou.



Při 40 procentech sečtených hlasů si volat s lídry stran, že se večer potkáte na brněnském magistrátu, není předem domluvená taktika?

Není, prostě se to odvíjelo dynamicky během odpoledne.



Od hnutí ANO vám přišla nabídka na křeslo hejtmana. Necháváte si ji v záloze, kdyby během čtyř let začala vznikající koalice skřípat?

ANO poslalo nějaké nabídky všem stranám. Jak běží tato koaliční jednání, tak jsme neměli žádné setkání vyjednávacích týmů s hnutím ANO, necháváme si to v záloze. Ovšem i když nemám křišťálovou kouli, tak nepředpokládám, že by nová koalice nevznikla. Myslím si, že vydrží celé čtyři roky.