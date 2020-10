Lidé mi uvěřili odlehčenou kampaň, říká budoucí hejtman Grolich

Jen dva politiky z celého Česka kroužkovali voliči víc než lidoveckého starostu Velatic na Brněnsku Jana Grolicha – místopředsedu celostátní ODS Martina Kupku a šéfa STAN Víta Rakušana.

Úctyhodných 12 127 preferenčních hlasů zajistilo jihomoravskému lídrovi KDU-ČSL silnou pozici pro vyjednávání, nyní je šestatřicetiletý lidovec jasným kandidátem na hejtmana.

Pomohlo vám v kampani, že jste býval stand-upový komik?

Stand-up jsem před časem upozadil a vystupuji už jen párkrát do roka. Ale dělám ještě improvizační divadlo a to bych si chtěl podržet. Naše kampaň byla trochu odlehčená, což se musí dělat uvěřitelně. Myslím si, že u jiných politiků to obecně tak uvěřitelné není, mě ale lidé takhle skutečně znají.

Před volbami jste vyhlašoval, že porazíte ODS. Vyšlo to. Z čeho pramenilo vaše sebevědomí?

Z reakcí okolí. Spousta lidí nám říkala, že bude volit lidovce, dokonce jsem měl pocit, že dosáhneme na ještě lepší výsledek. Ale úplně jsem neodhalil nové trendy.

Co konkrétně máte na mysli?

Že ANO neoslabilo tak výrazně, jak mohlo, třeba kvůli kauze Stoka. Že i přes covid přišli lidé k volbám. A že překvapením budou Piráti, kteří ve všech krajích výrazně uspěli. Myslel jsem si, že skončí čtvrtí.

Při minulých volbách jste byli také druzí s jedenácti mandáty, první skončilo stejně jako nyní hnutí ANO. Tehdy jste však skončili v opozici. Poučili jste se z toho?

Situace byla tehdy jiná. Za hnutím ANO se nyní poskládaly čtyři strany, které uvažují i o nějaké parlamentní spolupráci. Všem stranám bylo jasné, že pokud to lze takto poskládat, je to varianta číslo jedna.

Existovaly předběžné dohody?

Rád bych řekl, že byly. Ukázalo se, že ne. Ale dobře to dopadlo.

Stávajícímu hejtmanovi Bohumilu Šimkovi vyčítáte, že je nevýrazný. Svoji kampaň jste tak postavil na výrazné prezentaci sama sebe. Chcete natáčet videa i jako první muž kraje?

Na obci děláme videozpravodaj a chtěl bych, abychom to dělali i na kraji. Ale formát musí být jiný, aby tam nebyl jen hejtman, nýbrž i ti ostatní. Chtěl bych tam dát prostor také opozici. Oddělil bych od sebe prezentaci kraje a třeba Facebook, který si dělám sám. Nechci nikoho zastínit. Chci, aby to byla férová prezentace kraje.

Bavme se o gescích v radě kraje. Chcete regionální rozvoj, kulturu a sport. Vaší prioritou je přitom životní prostředí, které jste propagovali i sloganem „Make příroda great again“.

Má to svoji logiku, protože pod regionální rozvoj spadají dotace na zadržování vody v krajině, kdežto v životním prostředí je projektování.

Budete mít nějaká svá výsostná témata? Například dosavadní hejtman si kladl za cíl zachování MotoGP a rozlétání letiště.

Životní prostředí beru pořád za svoje téma a budu s ním pomáhat, i když ho nemám v gesci. Stejně tak sociální služby. Témat bude víc.

Ptám se proto, že právě letiště a motocyklovou Velkou cenu vždy komentoval hejtman, nikdy náměstci pro dané gesce.

Počítám, že obě témata budu z pozice hejtmana řešit, ale nepovažuji to za něco svého. Spíš bych to viděl na transparentnost, komunikaci s lidmi nebo financování kraje a rozpočet, které má hejtman automaticky pod sebou.

Zelené, kteří jsou v uskupení Spolu pro Moravu, jste do koalice nepřizvali. Proč?

Vždyť je tam ze Zelených jeden člověk. Lidovci a Piráti mají větší možnost téma prosadit. S paní Drápalovou (dvojka na kandidátce SpM, členka Strany zelených, pozn. red.) vůbec nemám problém, ale pokud chcete prosazovat zelená témata, musíte se bavit hlavně s Piráty. Zelení ani nemají nikoho v parlamentu.

Kritizujete podfinancovanou sociální oblast. O nápravu už se pokoušelo současné vedení, ale neúspěšně. Co s tím můžete udělat vy, když hodně záleží na státu?

Vedení kraje se v minulém období poměrně dařilo změnit rozpočtové určení daní, což je ten balík, který chodí od státu. Ale co se týče změny ve financování služeb, tam se toho moc neudělalo. Dostáváme 1 100 korun na občana, zatímco například Zlínský kraj 1 700 korun, což je obrovský rozdíl. Takže budeme tlačit na ministerstvo sociálních věcí, ale myslím, že šance přijde až po dalších parlamentních volbách. Změna je klíčová pro další rozvoj kraje, ale jsem realista. Máme tu krizi, která hned tak neskončí, a za rok přijdou volby do Sněmovny. Může to být téma pro podfinancované kraje, covid ale řešení prodlužuje minimálně o dva roky, až se ekonomika začne zvedat.

Jak to bude s MotoGP?

Tam je shoda i ve stávající koalici, kraj nemůže dávat víc než 35 milionů. Je to na dohodě se státem.

Máte ve vedení šéfa Svazu měst a obcí Františka Lukla. Může to pomoci právě při vyjednávání se státem? Mohl by být podobnou spojkou mezi krajem a Prahou jako dříve Taťána Malá?

To byla uměle vytvořená placená funkce, o stejné neuvažujeme. S panem Luklem jsme se o tom nebavili, i když je určitě dobré, že má díky své funkci celou řadu kontaktů a je to výrazná osobnost. Každý radní ale musí s příslušnými ministerstvy komunikovat za svou gesci sám.

Koalice na kraji bude svým složením podobná koalici v Brně. Pomůže to k jejich užší spolupráci?

Myslím, že je dobře, že tam jsou stejné strany, i když v jiných pozicích. U některých projektů, spíš drobnějších, jsem cítil trochu politické hašteření. A to zmizí. V zásadě si ale myslím, že spolupráce kraje s Brnem byla dobrá. Projekty jako Janáčkovo kulturní centrum nebo multifunkční hala pojedou dál.

Bývalý hejtman a dnes poslanec Stanislav Juránek přeskákal na kandidátce lidovců z 21. místa na druhé. Počítáte s ním také jako s poradcem?

Nová rada bude hodně obměněná a je rozhodně potřeba načerpat zkušenosti od bývalých kolegů v uvolněných funkcích, což neplatí pouze o panu Juránkovi.

Máte už vybraného svého nástupce ve Velaticích?

Musím to samozřejmě ještě probrat se zastupiteli. Ale když to začalo být takové, že bych mohl být ve vedení kraje, začal jsem poslední měsíc až dva zasvěcovat víc do úřadu stávajícího místostarostu a předal mu některé projekty.

Budete jedním z nejmladších hejtmanů. Myslíte si, že se díky tomu povede přilákat lidovcům mladší voliče, případně i členy?

S voliči se to už podařilo. I když statistiky nemáme, bylo to patrné z toho, jak jsme se o druhé místo přetahovali s Piráty. Říkali jsme si: to dopadne špatně, protože jakmile se začne sčítat Brno, nahážou to jim. Ale nakonec jsme se víc a víc vzdalovali. Takže je vidět, že v Brně jsme získali i mladší voliče, což by mohlo přilákat mladší lidi i do naší strany.