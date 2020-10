Vítězné modré šachy. ODS na jižní Moravě každým tahem posílila

Oblíbenou hrou lídra ODS Jiřího Nantla jsou šachy. Že je v nich skutečně dobrý, se projevilo v jednáních o nové krajské koalici.



V šachové partii, v níž mu za zády výrazně asistoval i klíčový zákulisní hráč jihomoravské politiky a krajský šéf ODS Pavel Blažek, dokázali pro svou stranu každým tahem získat výhodu a nejsilnější lidovce zahnat do kouta.



Navzdory původní dohodě, že si KDU-ČSL, Piráti a ODS rozdělí po třech křeslech v radě, najednou v pondělí večer Nantl oznamoval, že „modrým“ připadnou čtyři radní. O jednu židli připravili právě lidovce. „Takto jsme se zkrátka dohodli,“ sdělil lakonicky Nantl.

Jenže o shodu náhod rozhodně nešlo. Občanští demokraté šli výsledku od začátku naproti. Spojili se s koaličně nejslabšími Starosty, čímž vytvořili nejpočetnější zastupitelský klub, získali silnější vyjednávací pozici a řekli si o další křeslo, které nakonec i získali.

„Hodnotím to jako majstrštyk Pavla Blažka, faktického lídra vyjednávání ze strany ODS. Lidovci ve hře o křesla pohořeli. Nechat čtyři důležité resorty občanským demokratům je příliš vysoká cena za lidoveckého hejtmana,“ okomentoval vyjednávání bývalý jihomoravský „vládce“ Michal Hašek (ČSSD).

Lidovci vedle hejtmana Jana Grolicha, jenž bude mít na starosti kromě rozpočtu ještě sport, vyjednali pouze náměstka pro regionální rozvoj. Byť o tuto gesci od začátku usilovali, jde jen o slabou náplast na rány, které utržili při ústupu z původně vydobytých pozic.

ODS si totiž rozebrala opravdu stěžejní oblasti – majetek, dopravu, zdravotnictví a školství. Tedy silové resorty, jež pokrývají více než polovinu osmimiliardového rozpočtu. Navíc právě v nich se točí vůbec nejvíce výdajů na investice, tedy nikoli jen provozních částek, které krajským rozpočtem pouze „protečou“ od státu k cílovým institucím.

Zdravotnictví Starostové přepustili

„Lidovci jsou sice tradiční součástí regionální politiky, ale mnohem více zkušeností má ODS, a to i se zákulisními jednáními,“ zhodnotil brněnský politolog Otto Eibl.

Jak se Pavlu Blažkovi podařilo před dvěma lety spolu s dalšími „muži v pozadí“ vyšachovat z povolebních jednání o brněnské koalici hnutí ANO a získat pro ODS post primátorky, u té krajské opět pro svoji stranu „urval“, co mohl. A naopak lidovce s Piráty značně oslabil.

V tom mu nakonec pomohli i alianční spojenci Starostové. Původně měl vyjednaný post navíc připadnout právě jim, jenže mezi sebou nevybrali nikoho, kdo by se mohl věnovat důležité oblasti zdravotnictví. Resort tak už jen lehce přešel k ODS. I to ovšem mohlo být součástí partie Nantla s Blažkem. Starostové jsou zaháčkovaní i ve svých obcích a dalo se čekat, že nebudou chtít řešit tak složitou gesci.

Taktickými kroky, jimž nahrála i nabídka od odstaveného ANO na post hejtmana, došli k vítěznému konci, po němž už mohlo v sídle jihomoravské ODS bouchat šampaňské.

„Neoslavujeme, připravujeme se na práci. Koalice musí fungovat kolegiálně a my máme zájem na jejím úspěchu, protože v ní jsme, ačkoliv máme méně viditelné posty než například lidovci a Piráti,“ prohlásil překvapivě Nantl.

Při koaličním rokování se dokonce řešilo, zda pakt ODS a Starostů nechce lidovcům přetáhnout i post hejtmana, ale do tak silového řešení už občanští demokraté nešli. Nemuselo by se to vyplatit. Po takovém „vydírání“ mohli lidovci ODS pustit k vodě a třeba za pomoci hnutí ANO vytvořit jinou koalici. Což by pro ODS mohlo ve finále na kraji znamenat další čtyři roky k momentální desetileté sérii v opozici.

Hlasovací pojistky v jednání

Budoucí hejtman Grolich každopádně už nemá tak silnou pozici, jako když v sobotu večer po rekordně rychlém vyjednávání ohlašoval podobu koalice. Společnému klubu ODS a Starostů totiž přepustil většinu šesti křesel v jedenáctičlenné radě. „Určitě je nebudeme válcovat,“ odmítl Nantl, že by prohlasovali cokoliv navzdory ostatním.

Grolich se však i přes Nantlovo uklidňování domluvil alespoň na pojistkách – především u stěžejních rozhodnutí nebude stačit většina jednoho hlasu. „Vždycky mohlo dojít k tomu, že se dvě strany domluví a získají většinu,“ podotkl Grolich.

Jak ale bude záchranný mechanismus přesně fungovat, ještě není jasné. Detailně o tom mají lídři teprve jednat. Zatím uvažují o nutném souhlasu tří stran ze čtyř, což sice zamezí „hlasovací mašině“ Starostů a ODS, ale jejich alianci v takovém případě výhoda zůstane. Pokud budou fungovat jednotně, Piráti ani lidovci bez nich v radě sami nic neprosadí. Naopak paktu postačí získat buď KDU-ČSL, nebo Piráty a potřebné hlasy získá.

Právo veta pro každou stranu, jež se také nabízí, by pak radu spíš paralyzovalo, než aby nová koalice mohla prosazovat zásadní změny, které slibuje. Pokud by například něco takového fungovalo v současném vedení v čele s hnutím ANO, kraj by nejspíš neschválil nákup vlaků za sedm miliard, tedy asi nejdůležitější bod končícího volebního období.