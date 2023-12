Na rozšíření D1 u Brna se pracuje i o svátcích a v noci, hájil stavbaře ministr

Ministr Kupka však výtky, že by se na dálnici nepracovalo, odmítá. Je to podle něj mimořádná stavba, která se navíc soutěžila kromě ceny právě i na čas, aby řidiče trápila co nejméně. Odmítá, že za dopravními komplikacemi, s nimiž se v daném úseku řidiči potýkají, je laxnost.

„Devadesát procent zemních prací probíhalo v nočních hodinách a i dál se bude pracovat v noci. Intenzivně se pracuje i o sobotách, nedělích a svátcích,“ prohlásil s tím, že celá stavba jde podle harmonogramu a dokončena bude v červnu roku 2025.

Podle šéfa Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla mohou řidiči mít dojem, že se na místě nepracuje, kvůli tomu, že se aktuálně práce soustředí k mostní estakádě přes železniční koridor z Brna na Břeclav. Most musejí silničáři zbourat, s čímž začnou už v následujících dnech.

„Většinu mostu chceme zbourat do Vánoc. Přímo nad tratí jej budeme demolovat v polovině ledna, kdy kvůli tomu bude pět dní výluka, ale jen v noci,“ doplnil Mátla zástupce stavební firmy Jiří Salava.

Dodal, že na stavbě o délce téměř dvou kilometrů se pohybuje asi pětadvacet bagrů a šedesát lidí. Na samotném mostě je další velká skupina dělníků.

Kromě D1 Kupka navštívil i budovaný velký městský okruh na Tomkově náměstí a hned dopoledne oficiálně slavnostně zahájil i se svým stranickým šéfem a premiérem Petrem Fialou přestavbu vlakového nádraží v brněnském Králově Poli. „Patří k důležitým uzlům veřejné dopravy a je druhým nejvytíženějším v Brně,“ poznamenal premiér.

Přípravné práce na akci za téměř tři miliardy tu začaly už v minulých týdnech, hlavní práce začnou příští rok na jaře, kdy musejí cestující počítat s omezením provozu na trati ve směru na Vysočinu.