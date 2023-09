Davy lidí prošly rozestavěným mostem nad Brnem. Dřív, než na něj vjedou auta

„Umožnili jsme dnes nejen brněnské veřejnosti navštívit stavbu Tomkovo náměstí – Rokytova, tedy krásnou estakádu uprostřed města, kterou stavíme proto, abychom na silnici propojili části velkého městského okruhu,“ vysvětlil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Podle jeho slov je nyní doprava v Brně nepříjemná a místní trápí. „Až bude stavba příští rok v provozu, pomůže obrovským způsobem ke zvýšení plynulosti dopravy na východě města,“ dodal.

Ačkoliv Den otevřených estakád začínal v deset hodin dopoledne, někteří nadšenci brněnských staveb čekali na možnost se projít po novém mostě už o hodinu dříve.

„Lidé se začali plnit ze všech stran, proto jsme most nakonec otevřeli už o půl desáté,“ popsala Klára Tenková z brněnského Odboru dopravy vysoký zájem lidí už od samého rána.

Dodává, že při letošní akci na konci dubna, kdy lidé mohli navštívit nový tunel na Žabovřeské, přišlo asi devět tisíc lidí.

„Proto jsme předpokládali, že by mohl přijít podobný počet. Nevím, jestli za to může počasí nebo to, že je sobota, ale už teď to vypadá, že by mohlo přijít celkem aspoň patnáct tisíc lidí,“ upřesnila dopoledne Tenková. Díky kamerovému sčítači bude město znát přesný počet návštěvníků příští týden.

Zájem o akci si pochvaloval i ředitel ŘSD Mátl. „Účast je fantastická, je tu obrovské množství lidí. Mám radost, že mají Brňané opravdu zájem o dopravní stavby,“ dodal Mátl. Na mostě byla hlava na hlavě a linky městské hromadné dopravy, které Brňany ke vstupu na stavbu dopravovaly, praskaly ve švech.

Kromě možnosti zvěčnit se ve fotokoutku s červenou helmou na hlavě nebo zhlédnout krátký film o vznikající stavbě se díky teplému počasí návštěvníkům naskytl i výhled do okolí. Most se totiž tyčí asi dvacet metrů nad maloměřickým seřaďovacím nádražím. Z estakády tak bylo možné spatřit nejen domy, vysoké komíny, železniční trať nebo lom Hády, ale také i vzdálenější Petrov, hrad Špilberk či budovu AZ tower. Velká část lidí měla s sebou navíc také fotoaparáty, aby si mohli neopakovatelnou procházku po dlouho očekávané stavbě zaznamenat.

„V autě si výhled tak nevychutnám.“

Neobvyklou podívanou si proto pochvalovali i samotní Brňané. „Vždy, když se otevírala nějaká nová dopravní stavba v Brně, tak jsem se chtěla jít podívat a doteď mi to nikdy nevyšlo. Říkala jsem si, že tu bude pěkný výhled a jedinečná příležitost si most prohlédnout pořádně. Až tudy budu jezdit autem, tak si už pohled do okolí nevychutnám, to by mohlo být nebezpečné,“ uvedla Romana Skutková z Brna.

Spokojený je i další řidič. „Jsem tady ze zvědavosti. Pokud mi ještě na úřadě dají řidičák, tak tudy budu autem jezdit,“ vtipkoval důchodce Josef Joch z brněnské Líšně.

Most však přilákal i mladé, například Filipa Hermanna, který také bydlí v Líšni. „Přijít sem mi přišlo jako výjimečná šance. Četl jsem totiž, že po mostě budou nejen projíždět auta, ale také tu vzniknou protihlukové stěny, takže tento výhled se už nikdy nenaskytne. A také mě zajímalo, v jaké fázi už stavba je, nejezdím tudy totiž denně,“ vysvětlil Hermann.

Vznikající části velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova budou hotové do konce příštího roku. Poté však už přivítá pouze auta, nikoliv pěší. „Po dokončení stavby budou na most už pouze vozidla,“ potvrdila Klára Tenková. Trasa je navržena jako čtyřpruh o celkové délce 680 metrů. Součástí stavby budou také dvě téměř kilometrové protihlukové stěny.