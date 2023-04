V Brně spouští nové „metro“, páteřní linka se vrací do celé původní trasy

V pátek odpoledne si tak Brňané a mnozí fanoušci nenechali ujít mimořádnou příležitost, kdy si mohli tunel sami pěšky projít.

„Na začátku jsme stáli před rozhodnutím, jestli udělat úplnou výluku, nebo jestli stavba bude probíhat v omezeném režimu a tramvaj bude stále jezdit. Úplnou výlukou jsme zkrátili stavbu o několik měsíců,“ prohlásila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Stavba tunelu ovšem i tak trvala déle. Podle původních plánů měla skončit už letos v lednu. Zdržení nastalo kvůli požadavku Dopravního podniku města Brna (DPMB) na sladění technologií a signalizace s tramvajovým tunelem k bohunické nemocnici, aby v každém nebylo trochu něco jiného.

Dnes je ale i přes zpoždění tato stěžejní stavba konečně hotova a od pondělí se vrátí do „normálu“ provoz MHD nejen v této části Brna. To se týká především „jedničky“, která už nebude při cestě z Řečkovic končit v Pisárkách, ale zamíří - teď už novým tunelem - až do Bystrce. „Ve špičkách bude jezdit co pět minut jako i dnes na zkrácené trase,“ sdělil dopravní ředitel DPMB Jan Seitl.

Linka jedenáct zmizí z Brna

Není to ale jediná změna, protože v lednu 2021 byla kvůli této výluce do Bystrce posílena doprava na tramvajové lince 3 a přesunuta sem byla do té doby spíš sváteční linka 10, která tehdy spojovala jen Nové Sady a Stránskou skálu.

„Trojka jezdila před výlukou po deseti minutách, teď ale zůstane v režimu po šesti až sedmi minutách, takže bude posílena,“ poznamenal Seitl. To je plus i pro obyvatele Židenic, kde linka končí, protože na ni nebudou muset dlouho čekat. „Naopak večer obnovujeme zkrácenou trasu pouze do zastávky u vozovny Komín, kde bude garantovaný přestup na jedničku dál do Bystrce,“ podotkl.

Trasa trojky tak zůstane víceméně stejná jako při výluce i před ní, naopak z jízdních řádů brněnské MHD zcela zmizí číslo 11. Linka po dobu výluky fungovala jen jako krátký „pendl“ mezi vozovnou Komín a zastávkou Bráfova poblíž rostoucího tunelu. Předtím spojovala Komín přes Českou a Malinovského náměstí s Lesnou.

„Jedenáctku v trase z Malinovského náměstí do Černých Polí nahrazuje sedmička, která tam už dnes jezdí, z Malinovského náměstí do Žabovřesk ji nahradí desítka,“ popsal Seitl změnu.

Právě z některých částí Žabovřesk podle něj měli požadavek, aby zůstalo spojení na hlavní nádraží, které jedenáctka v minulosti míjela. Jízdní řád desítky bude ale oproti tomu výlukovému velmi omezený. Mimo špičky pojede po dvaceti minutách, večer a o víkendech jen jednou za hodinu. Desítka tak bude opět spíše sváteční, ale nově na delší trase.

První část silnice bude hotová v srpnu

Stavební ruch v Žabovřeské ale zprovozněním tunelu zdaleka nekončí. Stavební firmy díky tomu mohou více rukou a bagrů vrhnout na budování sousedící silniční galerie. Už tu ostatně nyní roste.

„Její stavba už nebude tak náročná,“ přiblížil šéf brněnského Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala a vzpomněl na to, jak musely štolu pro tramvaje razit ve skále a její části i za pomoci pyrotechniky odstřelovat. „Trvalo to asi půl roku,“ řekl.

Dnes řidiči musí vyrůstající čtypruh objíždět po provizorní silnici, už v srpnu by se ale po první části silniční galerie přiléhající k tunelu měla projet první auta. „Stále to bude v režimu jedním pruhem v každém směru, ale napřímíme komunikaci, takže zmizí ten stávající nepříjemný oblouček,“ sdělil Fiala.

A za rok koncem léta už bude hotová i druhá část a řidiči se po Žabovřeské vůbec poprvé projedou v celé délce dvěma pruhy každým směrem. Brno i silničáři si od toho slibují plynulejší dopravu.

Současně s tím budou podle Fialy hotové i veškeré cyklostezky a trasy pro pěší, které u této části městského okruhu vznikají. Jedna má ostatně díky přesypu přes tunel a silniční galerii bezpečně propojit Wilsonův les s okolím řeky v Jundrově.