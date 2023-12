Vláda navštívila jižní Moravu, na programu jednání jsou dotace i dopravní stavby

Ministři na jižní Moravě projednávají také zřízení Výboru pro regionální politiku, dotační programy ministerstva životního prostředí a adaptační opatření v Jihomoravském a Zlínském kraji či dopravní stavby v regionu.

Ještě před samotným jednáním měli jednotliví ministři svůj program. Již dopoledne Petr Fiala s ministrem dopravy Martinem Kupkou (oba ODS) symbolicky zahájili modernizaci železniční stanice Brno-Královo Pole. Kupka následně hájil v opravovaném úseku dálnice D1 u Brna postup prací, které komplikují dopravní situaci.

Ve vyškovské nemocnici přivítali ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), který navštívil nově otevřené oddělení magnetické rezonance, zrekonstruované radiodiagnostické oddělení a zrekonstruované centrum léčebné rehabilitace. Setkání bylo neveřejné a ani po něm ministr Válek nebyl k dispozici médiím.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zavítal do Rosic u Brna na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a následně se přesunul na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity do krajského města.

Tam se na téměř hodinu a půl věnoval studentům, s nimiž debatoval třeba o euru, finanční gramotnosti, sociálním pojištění nebo konsolidačním balíčku. Vyzval je, aby více dávali najevo, co od vlády, ať už je jakákoli, chtějí.

Došlo i na zdražování potravin. „Nevylučuji zavedení regulace cen potravin, ale je to poměrně složité. Aktuálně monitorujeme dva produkty na čerpacích stanicích, tedy pohonné hmoty. A stanic jsou asi tři tisíce. Kdybych chtěl monitorovat ceny potravin, tak kolik je prodejen? A kolik je produktů? Máme příliš velkou koncentraci jak v potravinářství, tak v obchodě. Máme tu monopoly a já mám za to, že s monopoly by se mělo bojovat, rozbíjet je. Poškozují tržní prostředí, proto musí lépe fungovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ prohlásil Stanjura.

Novinářům později Stanjura řekl, že nepředpokládá, že by nyní ve Sněmovně uspěly návrhy šesti krajů na změnu rozpočtového určení daní. Podle něj chybí dohoda s vládou.

„Kabinet na této dohodě chce pracovat tak, aby nový způsob rozdělení daní mohl začít fungovat od roku 2025 nebo 2026,“ doplnil ministr.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) před výjezdním zasedáním navštívil Moravský Krumlov. Nejprve se na radnici setkal se starostou města a znojemským senátorem Tomášem Třetinou (TOP 09), pak vyrazil na tamní zámek. Ten při opravách čeká ještě spousta práce na západním křídle, peníze ale Baxa nepřislíbil. „Byl bych rád, kdyby slíbil, ale samozřejmě to takto nefunguje. Je to o tom, že jsem pana ministra pozval už na jaře, jsem rád, že zrealizovalo, prošli jsme si výstavní prostory Slovanské epopeje, ze kterých byl nadšený. Prošli jsme samozřejmě část jižního křídla, podívali jsme se pod věž. Byla to taková milá předvánoční návštěva,“ řekl.

Záchrana renesanční věže zámku, což bylo součástí rozsáhlých oprav památkového areálu, nedávno získala cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Krumlovský zámek byl taky letos prohlášen vládou národní kulturní památkou.