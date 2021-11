Chci se léčit v Brně, odmítali někteří covidoví pacienti převoz do Prahy

Ve středu v podvečer padlo rozhodnutí, že devatenáct pacientů z Brna se během dneška převeze do Prahy.

Ve Fakultní nemocnici Brno začalo velká logistická mašinérie a vyhodnocování, kdo se může do Prahy převézt a kdo ne. „Vytipovávali se pacienti, kteří budou ještě kvůli nutné péči dlouho na lůžku, tedy nebudou někdy za tři nebo čtyři dny propuštěni,“ uvedla mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Zároveň to ale museli být ti, kteří ještě nebyli v tak kritickém stavu, že by převoz nebyl možný.

Když už takového pacienta vybrali, začala domluva s ním a jejich rodinou, což ovšem ne vždy bylo úspěšné. „Někteří převoz odmítali ještě dnes ráno,“ doplnila Plachá.

Pacienti chtěli zůstat doma ve svém regionu, v Brně. A negativně na možnost převoz reagovali i někteří rodinní příslušníci hospitalizovaných.

„Je to pochopitelné. Ale musí si uvědomit, že tím můžou pomoci nejen naší nemocnici, ale celému regionu,“ řekl dnes při převozu novinářům náměstek ředitele nemonice Ondřej Ludka. „Nebylo to vůbec jednoduché,“ dodal.

Další zdravotnická zařízení v Jihomoravském kraji se totiž dostávají na strop svých kapacit. To už ohlásila nemocnice v Kyjově, Vyškově, Ivančicích a Hodoníně. „My teď pro menší nemocnice v kraji vytvoříme jistý polštář a můžeme jim pomoci,“ doplnila Plachá.

Žádný další transport z Brna v plánu není, i tak jde ale podle Vladimíra Šrámka, krajského koordinátora péče o covidové pacienty, o dočasné řešení. „Uvidíme, jak bude pandemie pokračovat, nyní jsme si uvolnili ruce zhruba na 48 hodin - tak, abychom mohli v obou fakultních nemocnicích zachovat centrovou péči a zároveň mohli pomoci menším nemocnicím, které začínají mít obrovské problémy. Děkujeme armádě a pražským nemocnicím, že nám pomohou, je ale jasné, že je to jen dočasné řešení,“ dodal Šrámek.